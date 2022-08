L’aéroport Pearson de Toronto est maintenant le 2e pire au monde pour les retards. Ottawa dit que les problèmes de voyage sont en voie de guérison

Fatima Sherefa, 17 ans, a passé une nuit difficile à l’aéroport Pearson de Toronto le 6 août.

Son vol de Toronto à Winnipeg avait été retardé plusieurs fois, puis, juste après minuit, il avait été annulé.

Sherefa dit que le personnel d’Air Canada n’a pas proposé d’hébergement à l’hôtel pour la nuit et a plutôt distribué des tapis de yoga aux voyageurs bloqués.

Sherefa dit qu’elle a dormi cette nuit-là sur l’une des nattes sur le sol d’une chambre d’infirmières pour femmes à l’aéroport.

“C’était très terrifiant, mais aussi une nouvelle expérience que je pense que personne ne devrait avoir à vivre”, a-t-elle déclaré.

Sherefa n’est que l’un des milliers de passagers aériens pris dans le chaos des voyages qui a tourmenté les principaux aéroports du Canada cet été. Alors que les restrictions liées au COVID-19 ont été levées au printemps, une augmentation soudaine des voyages a entraîné des retards et des annulations massifs, ainsi que la congestion des aéroports.

Fatima Sherafa de Winnipeg tient le petit tapis de yoga sur lequel on lui a donné pour dormir à Pearson. (Kevin Nepitabo/CBC)

Vendredi, le ministre des Transports Omar Alghabra a déclaré au comité des transports de la Chambre des communes que le COVID-19 et une pénurie de main-d’œuvre dans l’industrie aéronautique sont à blâmer et qu’avec l’aide du gouvernement, le chaos des voyages se dissipe.

“Nous constatons des améliorations significatives au cours des deux derniers mois”, a-t-il déclaré.

Mais le chaos est loin d’être terminé. L’aéroport Pearson de Toronto, qui a enregistré le plus de retards de vol au monde pendant la majeure partie de l’été, n’a pris que la deuxième place, selon le service de suivi des vols FlightAware. Et, depuis mai, plus de 7 000 voyageurs mécontents ont inondé l’Office des transports du Canada (OTC) de plaintes liées à des perturbations de vol.

Les problèmes persistants ont soulevé des questions quant à savoir si le gouvernement en fait assez pour résoudre le problème et s’il aurait dû en faire plus avant le début du chaos.

“Le gouvernement fédéral doit réfléchir, pourquoi cela s’est-il produit?” a déclaré Walid Hejazi, professeur agrégé d’analyse et de politique économiques à la Rotman School of Management de l’Université de Toronto.

“Nous sommes l’un des pays les plus riches du monde. C’est complètement inutile.”

REGARDER | Le ministre des Transports grillé sur le chaos de l’aéroport : Le ministre fédéral des Transports grillé sur l’été du chaos aéroportuaire Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, a été interrogé par des membres d’un comité parlementaire aujourd’hui sur les raisons pour lesquelles le gouvernement n’a pas fait plus pour atténuer les mois de chaos dans les aéroports auxquels les voyageurs canadiens ont été confrontés.

Qu’est ce qui ne s’est pas bien passé?

Comme dans de nombreux pays, les problèmes de voyage du Canada ont commencé lorsque la demande a augmenté au printemps et que de nombreux travailleurs de l’aviation précédemment licenciés ne sont pas revenus, ce qui a entraîné des pénuries de personnel.

Mais le Canada a attiré l’attention internationale cet été en étant en tête du palmarès des retards de vol. Selon FlightAware, de mai à juillet, Pearson a enregistré le taux de retards le plus élevé parmi les 100 aéroports les plus fréquentés au monde et l’aéroport Trudeau de Montréal est arrivé en deuxième position.

Au cours de cette période, 53 % des vols au départ de Pearson et 46 % au départ de Trudeau sont arrivés avec plus de 15 minutes de retard à leur destination.

Alghabra a déclaré que les aéroports et les compagnies aériennes du Canada étaient confrontés à un défi plus difficile que dans d’autres pays, car l’industrie du voyage ici s’est pratiquement arrêtée pendant la pandémie.

“Le trou dont ils sortent était plus profond”, a-t-il déclaré.

Alghabra dit qu’Ottawa n’a pas tardé à régler le problème.

“Nous avons agi dès le début et nous continuerons à le faire.”

Tim Perry, pilote de WestJet et président de la branche canadienne de l’Air Line Pilots Association, affirme que le gouvernement aurait dû s’attaquer plus tôt aux problèmes fondamentaux. (Radio-Canada)

Mais Tim Perry, pilote de WestJet et président de l’Association des pilotes de ligne du Canada, soutient que le gouvernement a été lent à agir.

Perry dit qu’il a averti le comité des transports en janvier 2021 – plus d’un an avant la flambée des voyages – qu’Ottawa, les aéroports et les compagnies aériennes devaient élaborer un plan.

“Il n’y avait pas de plan global de coordination ou de redémarrage pour l’aviation”, a-t-il déclaré. “Beaucoup de ce que nous voyons aujourd’hui a été prédit à l’époque. Et je déteste dire ‘Je te l’avais dit’, mais je te l’avais dit.”

Ça s’améliore

Alghabra a également déclaré vendredi qu’avec l’aide du gouvernement, la situation dans les aéroports canadiens s’améliore. Il a déclaré que des mesures telles que l’embauche de 1 700 agents de contrôle et le déplacement des tests aléatoires hors site ont contribué à réduire la congestion.

Les dernières données de FlightAware montrent également que la situation s’améliore — quelque peu. Entre le 10 août et le 17 août, 44,1 % des vols au départ de Pearson ont été retardés, ce qui le place au deuxième rang mondial. L’aéroport de Montréal s’est classé septième avec 39,3 % des vols retardés.

En vertu des règles fédérales, les compagnies aériennes ne doivent verser une indemnisation – jusqu’à 1 000 $ – que si un retard ou une annulation de vol est sous le contrôle d’une compagnie aérienne et n’est pas nécessaire pour des raisons de sécurité. (Aaron Vincent Elkaim/La Presse canadienne)

Mais le syndicat représentant 15 000 bagagistes, agents de contrôle et mécaniciens de compagnies aériennes affirme que la pénurie de main-d’œuvre demeure un problème.

Dave Flowers, président du district 140 de l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale, affirme que plusieurs compagnies aériennes canadiennes ou leurs sous-traitants tentent actuellement d’embaucher des milliers de personnel au sol dans les principaux aéroports du pays.

Mais Flowers dit que les emplois sont difficiles à pourvoir parce que les salaires, qui varient de 16,60 $ à 21 $ l’heure, ne sont pas assez compétitifs dans un marché du travail tendu.

“Je peux aller chez Amazon aujourd’hui et ils m’embaucheront aujourd’hui dans la rue avec des avantages dès le premier jour et 21 $ de l’heure”, a déclaré Flowers. “Ou vous pouvez travailler à -30 C sur la rampe, ou plus 40 C sur la rampe, en chargeant des bagages pour le même prix.”

Flowers prévient que si les postes ne sont pas pourvus rapidement, les voyageurs doivent se préparer à plus de chaos.

“S’ils ne résolvent pas le problème avant le pic de la période de Noël… vous allez voir ce problème revenir tout de suite.”

Les plaintes des clients

Alghabra a été interrogé vendredi sur ce que fait le gouvernement pour répondre aux nombreuses plaintes des passagers selon lesquelles leur compagnie aérienne leur refuse injustement une indemnisation.

En vertu des règles fédérales, les compagnies aériennes ne doivent verser une indemnisation – jusqu’à 1 000 $ – que si un retard ou une annulation de vol est sous le contrôle d’une compagnie aérienne et n’est pas nécessaire pour des raisons de sécurité. Les transporteurs doivent également couvrir les frais d’hébergement pour les perturbations de vol sous leur contrôle.

Alghabra a déclaré que le CTA est chargé de résoudre les plaintes des passagers et que le gouvernement a accordé au régulateur des transports 11 millions de dollars supplémentaires pour faire face au récent flot de griefs.

Cette injection de fonds a été annoncée pour la première fois dans le budget fédéral d’avril 2022.

Alghabra a également déclaré qu’il était “inacceptable de voir des voyageurs dormir dans les étages des aéroports” en raison de retards ou d’annulations.

Cependant, il n’a annoncé aucune action gouvernementale pour empêcher que cela ne se reproduise.

Pendant ce temps, Sherefa, la passagère, a déclaré qu’elle espérait que le gouvernement proposerait un plan.

“Pourquoi est-ce que [anyone] avoir à dormir la nuit dans un aéroport simplement parce qu’une entreprise de plusieurs milliards de dollars ne peut pas fournir d’hôtel ?”, a-t-elle déclaré.