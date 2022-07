L’aéroport Pearson de Toronto en tête de liste mondiale pour les retards de vol: analyse

Quiconque s’est récemment rendu dans un aéroport peut constater que la demande de voyages est de retour en force. Ce qui n’est pas de retour en force, ce sont les ressources nécessaires pour gérer le béguin des voyageurs aériens.

Ajoutez la météo estivale aux problèmes de personnel dans les aéroports et les compagnies aériennes et vous avez une tempête parfaite de retards et d’annulations.

Dans un aéroport nord-américain – l’aéroport international Pearson de Toronto au Canada – plus de la moitié des vols réguliers entre le 26 mai et le 19 juillet ont été retardés, selon les données compilées pour CNN Travel par le site de suivi des vols FlightAware.

Un énorme 52,5% des vols réguliers de l’aéroport ont été retardés cet été, selon les données. Toronto Pearson se classe également au 4e rang mondial pour les annulations de vols, avec 6,5 % de ses vols annulés au cours de cette période.

Air Canada a introduit mardi une politique flexible offrant des changements de billets sans frais (sous réserve de disponibilité) ciblant spécifiquement Toronto Pearson “en raison de retards plus longs que d’habitude”.

La politique permet aux voyageurs de modifier leurs vols de départ ou d’arrivée à l’aéroport Billy Bishop de Toronto ou de prolonger les heures de correspondance à Toronto Pearson.

Air Canada a déjà réduit son horaire d’été pour réduire les perturbations de vol et l’agence fédérale Transports Canada a travaillé avec l’industrie pour réduire les temps d’attente.



L’EUROPE AUSSI EN GRAVES DE RETARDS

Bien sûr, l’aéroport de Toronto est loin d’être le seul à être aux prises avec des perturbations.

Sept des 10 aéroports les plus retardés au monde cet été, classés selon le pourcentage de vols réguliers retardés, se trouvent en Europe. Les aéroports de Francfort, Paris, Amsterdam et Londres connaissent les retards les plus importants, selon les données de FlightAware.

L’aéroport d’Heathrow à Londres a récemment pris la décision extraordinaire de demander aux compagnies aériennes de cesser de vendre des billets pour les voyages à l’étranger cet été.

Un seul aéroport américain figure dans le top 10 de la liste mondiale des retards : l’aéroport international d’Orlando en Floride. Dans des données FlightAware spécifiques aux États-Unis que CNN a examinées la semaine dernière, trois aéroports de Floride figuraient dans le top 10 des retards aux États-Unis.

Le secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg, a récemment déclaré à CNN qu’il constatait des améliorations dans le transport aérien, mais il s’attend toujours à ce que les compagnies aériennes fassent mieux.

“Écoutez, nous comptons sur les compagnies aériennes pour livrer les passagers et être en mesure de gérer les billets qu’elles vendent”, a déclaré Buttigieg.



Voici les 10 principaux aéroports mondiaux pour les retards cet été avec des pourcentages de vols retardés :

1. Aéroport international Pearson de Toronto (Canada) : 52,5 %

2. Aéroport de Francfort (Allemagne) : 45,4 %

3. Aéroport Paris Charles de Gaulle (France) : 43,2 %

4. Aéroport d’Amsterdam Schiphol (Pays-Bas) : 41,5 %

5. Aéroport de Londres Gatwick (Royaume-Uni) : 41,1 %

6. Aéroport d’Heathrow (Royaume-Uni) : 40,5 %

7. Aéroport de Munich (Allemagne) : 40,4 %

8. Aéroport international d’Athènes (Grèce) : 37,9 %

9. Aéroport de Sydney Kingsford Smith (Australie) : 34,2 %

10. Aéroport international d’Orlando (États-Unis) : 33,4 %

Les classements proviennent des données FlightAware du 26 mai au 19 juillet.

AÉROPORTS MONDIAUX AVEC LE PLUS D’ANNULATIONS D’ÉTÉ

L’aéroport international de Shenzhen Bao’an, dans la province chinoise du Guangdong, est le n° 1 mondial des annulations cet été, avec près de 8 % des vols annulés, selon les données de FlightAware. L’aéroport international chinois de Guangzhou Baiyun et l’aéroport international de Chongqing Jiangbei se classent également dans le top 10.

Les restrictions de voyage en cours et les verrouillages instantanés ont considérablement freiné les voyages en Chine, où une politique stricte de confinement de Covid a maintenu le pays fermé à la plupart des voyages internationaux depuis le début de la pandémie.

Et pendant les vacances de la fête du Travail en Chine en mai, les voyages intérieurs ont diminué d’un tiers par rapport à la même période l’an dernier, selon le ministère de la Culture et du Tourisme.

Trois aéroports américains se classent également dans le top 10 en termes de pourcentage de vols réguliers annulés, avec les aéroports de la région de New York Newark et LaGuardia aux n° 2 et 3 et l’aéroport national de Washington au n° 8.

Dans le top 20 mondial, les aéroports de Boston (n° 12), Charlotte (n° 13), Philadelphie (n° 14) et Miami (n° 16) figurent tous sur la liste des annulations, ainsi que John F. Kennedy Aéroport international de New York (n° 15) et aéroport international O’Hare de Chicago (n° 19).

Alors que l’Europe dominait la liste mondiale des retards, un seul aéroport européen – Amsterdam Schiphol – apparaît dans le top 10 des annulations du 26 mai au 19 juillet. L’Australie et l’Indonésie ont également une entrée chacune dans le top 10 des annulations.



Voici le top 10 des aéroports mondiaux pour les annulations cet été avec des pourcentages de vols annulés :

1. Aéroport international de Shenzhen Bao’an (Chine) : 7,9 %

2. Aéroport international Newark Liberty (États-Unis) : 7,4 %

3. Aéroport LaGuardia (États-Unis) : 7 %

4. Aéroport international Pearson de Toronto (Canada) : 6,5 %

5. Aéroport international Soekarno–Hatta (Indonésie) : 6,2 %

6. Aéroport de Sydney Kingsford Smith (Australie) : 5,9 %

7. Aéroport international de Guangzhou Baiyun (Chine) : 5,2 %

8. Aéroport national Ronald Reagan de Washington (États-Unis) : 5 %

9. Aéroport international de Chongqing Jiangbei (Chine) : 4,6 %

10. Aéroport d’Amsterdam Schiphol (Pays-Bas) : 3,9 %