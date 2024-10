L’aéroport international de Sarasota-Bradenton rouvrira mercredi

Les vents violents provoqués par l’ouragan Milton ont créé des problèmes à l’aéroport et au port maritime du comté de Manatee qui sont encore en train d’être résolus.

Milton a endommagé deux sections du toit de l’aéroport international de Sarasota-Bradenton situées au-dessus du hall principal, qui comprend les portes et le point de contrôle de sécurité.

Le PDG de l’aéroport, Rick Piccolo, a déclaré au Herald-Tribune que les réparations étaient en cours et que l’aéroport prévoyait d’ouvrir mercredi à 9 heures pour les vols de passagers. L’aviation privée équipée de petits avions peut déjà utiliser l’aérodrome de l’aéroport. Les parkings de l’aéroport et les accès pour la location de voitures restent ouverts.

« Je pense que nous avons au moins 10 millions de dollars de dégâts, voire plus », a déclaré Piccolo. « Nous avons des débris, des morceaux de toit qui ont explosé et de nombreux hangars qui ont été soit fortement endommagés, soit détruits. Nous travaillons aussi vite que possible. Nous travaillons sur un toit temporaire qui devrait être terminé d’ici mardi, espérons-le. à minuit pour que nous puissions réouvrir mercredi matin. »

SeaPort Manatee subit également des dommages causés par l’ouragan Milton

SeaPort Manatee a également été touché par Milton et a dû être fermé au trafic maritime et terrestre en raison d’un manque d’électricité.

Il est désormais ouvert au trafic maritime, avec des restrictions fixées par le capitaine du port de la Garde côtière américaine. L’électricité au port a été partiellement rétablie et les opérations de fret limitées ont repris.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré qu’il existe des plans d’urgence pour aider à livrer du gaz dans la région de Sarasota et de Manatee afin de garantir que les impacts de Milton sur le port ne contribuent pas aux besoins d’approvisionnement en carburant dans la région SRQ.

« Ils vont faire venir des Everglades, ils vont faire venir de Tampa pour pouvoir desservir la région de Sarasota, Manatee et Charlotte », a déclaré DeSantis samedi. « Mais ne serait-il pas bien que SeaPort Manatee soit opérationnel le plus rapidement possible. »