Un robot anti-virus est utilisé pour maintenir l’aéroport international de Key West exempt de Covid-19.

Le robot, développé par UVD Robots, utilise la lumière ultraviolette pour éliminer 99,9% des agents pathogènes dans l’air et sur les surfaces, y compris le coronavirus.

Il mesure un peu moins de six pieds et pèse plus de 300 livres. Le robot est capable de se déplacer dans l’aéroport sans aide une fois qu’il a été programmé et «cartographié» l’espace.

Le robot est surveillé par un opérateur qui supervise ses mouvements avec une tablette.

Le robot émettant de la lumière ultraviolette roule en mode inactif devant les comptoirs d’enregistrement de l’aéroport international de Key West mercredi

Key West est l’un des premiers aéroports du pays à prendre livraison de l’appareil qui est programmé pour inonder les zones de lumière UV afin de tuer le COVID-19 et d’autres virus après la cartographie initiale de la zone.

La lumière UV est si brillante que le robot ne peut être utilisé qu’en l’absence de personne.

Un capteur intégré est capable d’éteindre la lumière si une présence humaine est détectée, afin de protéger les personnes d’une exposition aux UV potentiellement nocive.

Le robot est capable de désinfecter l’ensemble des espaces intérieurs de l’aéroport en environ deux heures et demie, selon les responsables de l’aéroport.

Le robot roule en mode actif dans une salle de bain pour hommes à l’aéroport international de Key West mercredi

Pour l’aéroport de Key West, il complétera d’autres techniques de désinfection manuelle.

Richard Strickland, directeur des aéroports du comté de Monroe dans les Keys, a déclaré: « Les passagers doivent savoir que, lorsqu’ils se rendent à l’aéroport international de Key West et utilisent les installations ici, nous avons fait tous les efforts possibles contre le COVID pour protéger les passagers » sécurité.

«Et maintenant, avec le robot de lumière ultraviolette que nous avons ici, nous pourrons encore augmenter cela d’un cran.

Des robots tueurs Covid-19 ont été déployés dans les aéroports, les écoles, les hôtels et même les gymnases à travers le pays dans le but de réduire la menace du virus.

L’aéroport international de San Antonio est devenu le premier aéroport au monde à utiliser le Xenex Light Strike Robot cet été.

Walmart, le plus grand détaillant américain, utilise des robots pour nettoyer ses sols.