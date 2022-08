L’aéroport international de Kelowna célèbre ses 75 ans de vol

L’aéroport international de Kelowna célèbre ses 75 ans d’activité et Capital News a eu l’occasion de visiter les installations.

L’aéroport voit environ 60 vols par jour entre neuf compagnies aériennes.

Le directeur principal des opérations aéroportuaires, Phillip Elchitz, déclare : « Nous avons constaté que les passagers de l’Okanagan… sont très bien éduqués… Ils comprennent en général ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas prendre. Ils savent comment le système fonctionne, ils comprennent la documentation et les documents requis, et ils savent quand se rendre à l’aéroport. »

L’aéroport dispose de sa propre caserne de pompiers avec des spécialistes des opérations et des pompiers prêts à faire face à toute urgence.

Le personnel de l’aéroport affirme qu’il n’y a pas eu d’incident majeur depuis au moins 15 ans.

