L’aéroport français de Montpellier fermé après l’atterrissage d’un avion cargo sur l’eau

L’avion est généralement considéré comme le mode de transport le plus sûr, mais même cela rencontre parfois des accidents qui peuvent entraîner des pertes de vie ou des expériences de mort imminente pour les passagers. Un incident fâcheux concernant l’atterrissage d’un avion a provoqué la fermeture d’un aéroport du sud de la Méditerranée en France pour une durée indéterminée. L’avion n’était heureusement pas un vol commercial mais un avion cargo. Cependant, cela peut toujours envoyer des frissons dans le dos des voyageurs fréquents.

Selon des informations, le Boeing 737 a décollé de l’aéroport Paris Charles de Gaulle à destination de Montpellier samedi matin. Cependant, lors de l’atterrissage à l’aéroport de Montpellier, le pilote a dépassé la piste, ce qui l’a fait tomber du nez dans un lac à côté de la piste. Le moteur de l’avion a été immergé dans l’eau, entraînant des dommages. Actuellement, des efforts sont faits pour le repêcher. Heureusement, les trois personnes à bord ont réussi à s’échapper avec des blessures très légères et ont été secourues.

Des photos partagées par le Bureau d’enquêtes et d’analyses (BEA) montraient l’avion se reposant dangereusement avec le moteur tribord immergé dans le lagon près de l’extrémité sud de la piste.

⚠️ Accident du @BoeingFrance #737 immatriculé EC-NLS exploité par #OuestAtlantique / sortie de piste pendant atterrissage survenu le 24/09/22 à l’aéroport de @mplaeroport / 4 enquêteurs @BEA_Aéro sur place / ouverture d’une enquête de sécurité. pic.twitter.com/H76U3BbRxk — BEA ✈️ ⚙️🔬🇫🇷 (@BEA_Aero) 24 septembre 2022

Le département de l’Hérault, dans le sud de la France, a publié un communiqué sur l’incident, affirmant que la raison de cet accident n’est pas encore connue et que les trois à bord du vol sont sains et saufs.

Selon FlightRadar24.com, 11 vols ont été annulés samedi. Les compagnies aériennes concernées par la fermeture de l’aéroport sont – Transavia France, EasyJet, Air France, Luxair, KLM et Volotea. Pour dimanche, l’aéroport de Montpellier annule également douze dessertes matinales (six atterrissages et six départs). Bien que les vols de l’après-midi soient toujours programmés, rien ne garantit qu’ils seront opérés.

