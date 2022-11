L’aéroport est au premier rang des priorités du plan d’immobilisations décennal de la ville de Kelowna

L’aéroport de Kelowna (YLW) est en tête du plan d’immobilisations sur 10 ans de la ville en matière d’investissement dans les infrastructures.

Un rapport du personnel présenté au conseil le 28 novembre montre un investissement total de 1,75 milliard de dollars au cours de la prochaine décennie, dont 355 millions de dollars à dépenser pour YLW.

Les principaux projets comprennent l’agrandissement du terminal, un nouvel hôtel, un bâtiment d’exploitation combinée et de nouveaux équipements.

Le prochain sur la liste est le transport à 307 millions de dollars. Le transport actif et le transport en commun, l’amélioration et le renouvellement des routes, ainsi que l’expansion des trottoirs et des bicyclettes sont des éléments importants.

Les bâtiments sont au troisième rang sur la liste, avec un prix de 290 millions de dollars. Le campus communautaire de Kelowna, l’agrandissement du CNC et la caserne de pompiers de North Glenmore sont des projets prioritaires.

Pour compléter la liste :

Eaux usées – 197 millions de dollars ;

Eau – 118 millions de dollars ;

Déchets solides – 61 millions de dollars ;

Véhicules ou équipement mobile – 55 millions de dollars ;

Immobilier et stationnement – ​​46 millions de dollars ;

Drainage pluvial – 45 millions de dollars ;

Incendie – 14 millions de dollars;

Services d’information – 12 millions de dollars.

La majeure partie de l’investissement de 1,7 milliard de dollars (69 %) sera consacrée à de nouveaux projets et à la croissance, le reste étant consacré au renouvellement.

Environ 60 % du financement du plan provient de sources municipales, notamment les impôts, les réserves, les emprunts et les services publics. Les 40 % restants proviennent de financements externes, tels que les frais de développement et les partenariats.

