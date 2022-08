L’aéroport d’Heathrow prolonge le plafond de passagers jusqu’en octobre au milieu du chaos des voyages

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

L’aéroport d’Heathrow à Londres a déclaré qu’il n’autoriserait pas plus de 100 000 personnes à voler chaque jour, prolongeant plus longtemps que prévu initialement une restriction qui, selon lui, atténuait le chaos qui affligeait les voyages d’été en Europe.

LONDRES – L’un des aéroports les plus fréquentés d’Europe a prolongé son plafond de passagers jusqu’à la fin octobre alors qu’un été de perturbations des voyages et de pénurie de personnel s’éternise.

L’aéroport de Londres a déclaré lundi que son plafond temporaire entraînait moins d’annulations de dernière minute et “des attentes plus courtes pour les bagages”.

Alors que l’été commençait et que les États-Unis levaient l’exigence de dépistage des coronavirus, la demande refoulée de voyages se heurtait à des licenciements pandémiques qui avaient frappé les travailleurs. Le résultat a été des milliers d’annulations de vols et de grèves à travers l’Europe.

Pilotes allemands, employés des aéroports français et les contrôleurs aériens italiens ont tous débrayé ces dernières semaines, pressés par la pénurie de main-d’œuvre et la flambée de l’inflation. Parallèlement à de meilleurs salaires, des militants syndicaux à Paris ont appelé à des embauches d’urgence pour rétablir les niveaux d’effectifs d’avant la pandémie.

“Le trafic aérien mondial continue de se rapprocher des niveaux de 2019”, selon FlightAware, qui suit le trafic des aéroports et a signalé une “forte croissance” cette semaine par rapport aux vols de l’année dernière en Europe et en Chine.

Heathrow a déclaré cette semaine qu’il avait embauché 1 300 personnes au cours des six derniers mois dans le but de reconstituer le personnel d’avant la pandémie. Dans l’annonce de lundi, il a déclaré que les limites de passagers resteraient à l’étude et “pourraient être levées plus tôt” si les conditions s’améliorent, y compris “une augmentation substantielle” des ressources.