L’aéroport d’Heathrow limite le nombre de passagers au milieu du chaos des voyages

L’aéroport d’Heathrow à Londres plafonne le nombre de passagers quotidiens pour l’été et demande aux compagnies aériennes de cesser de vendre des billets alors qu’il intensifie ses efforts pour apaiser le chaos des voyages causé par l’augmentation de la demande de voyages et la pénurie de personnel.

L’aéroport le plus fréquenté de Grande-Bretagne a déclaré mardi qu’il fixait une limite de 100 000 passagers qu’il pouvait gérer chaque jour jusqu’au 11 septembre. La restriction entraînera probablement davantage de vols annulés même après que les compagnies aériennes ont déjà supprimé des milliers de vols de leurs horaires d’été.

Les autorités britanniques de l’aviation ont exigé que les compagnies aériennes veillent à pouvoir opérer sans interruption pendant l’été, les transporteurs n’étant pas punis pour ne pas avoir utilisé leurs précieux créneaux de décollage et d’atterrissage.

Même avec cette indemnité, Heathrow, qui avait averti un jour plus tôt qu’il pourrait demander aux compagnies aériennes de réduire davantage les vols, a déclaré qu’il s’attendait toujours à plus de passagers que le personnel au sol de l’aéroport ne pouvait gérer.

“Certaines compagnies aériennes ont pris des mesures importantes, mais d’autres non, et nous pensons que des mesures supplémentaires sont nécessaires maintenant pour garantir aux passagers un voyage sûr et fiable”, a déclaré le PDG de Heathrow, John Holland-Kaye, dans une lettre ouverte aux passagers.

Les compagnies aériennes devraient opérer des vols au cours de l’été avec une capacité quotidienne globale de 104 000 sièges, soit 4 000 de plus que Heathrow ne peut en gérer, a indiqué l’aéroport. Seulement environ 1 500 de ces sièges quotidiens ont été vendus aux passagers.

“Nous demandons donc à nos partenaires aériens de cesser de vendre des billets d’été pour limiter l’impact sur les passagers”, a déclaré Holland-Kaye.

Compagnies aériennes et aéroports submergés par le boom de la demande

L’explosion de la demande de voyages d’été après deux ans de restrictions de voyage liées au COVID-19 a submergé les compagnies aériennes et les aéroports européens qui avaient licencié des dizaines de milliers de pilotes, d’équipage de cabine, de personnel d’enregistrement, d’équipage au sol et de bagagistes au plus profond de la pandémie.

Heathrow a déclaré avoir lancé une campagne de recrutement en novembre et s’attend à ce que le personnel de sécurité revienne aux niveaux d’avant la pandémie d’ici la fin juillet.

“Cependant, certaines fonctions critiques de l’aéroport manquent encore de ressources, en particulier les assistants au sol, qui sont engagés par les compagnies aériennes pour fournir du personnel d’enregistrement, charger et décharger les bagages et faire tourner les avions”, ce qui en fait un “important contrainte” à la capacité globale, a déclaré Holland-Kaye.