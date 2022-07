L’aéroport d’Heathrow demande aux compagnies aériennes de cesser de vendre des billets et de limiter le nombre de passagers dans le chaos des voyages

Carl Cour/Getty Images

L’aéroport de Londres Heathrow, une plaque tournante mondiale de l’aviation, a demandé mardi aux compagnies aériennes de cesser de vendre des billets d’été alors que le chaos des voyages s’aggravait.

Heathrow, qui était l’aéroport le plus fréquenté d’Europe jusqu’à la pandémie de Covid-19, a déclaré dans un communiqué avoir introduit un plafond de 100 000 passagers voyageant chaque jour au milieu du chaos croissant dans les aéroports et les compagnies aériennes du monde entier.

“Certaines compagnies aériennes ont pris des mesures importantes, mais d’autres non, et nous pensons que d’autres mesures sont nécessaires maintenant pour garantir aux passagers un voyage sûr et fiable”, a déclaré le PDG d’Heathrow, John Holland-Kaye, dans un communiqué.

“Nous avons donc pris la décision difficile d’introduire un plafond de capacité avec effet du 12 juillet au 11 septembre.”

“Nous demandons à nos partenaires aériens de cesser de vendre des billets d’été pour limiter l’impact sur les passagers”, a déclaré Holland-Kaye.

