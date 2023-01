L’aéroport des Philippines s’efforce de rétablir la normalité après une coupure de courant

Une panne de courant a perturbé lundi 300 vols aux Philippines.

Les alimentations primaires et secondaires sont tombées en panne à l’aéroport Ninoy Aquino.

Environ 65 000 passagers ont été touchés car des vols ont été annulés ou déroutés.

La principale porte d’entrée des Philippines s’est empressée de reprendre ses services complets lundi après qu’une panne de courant du Nouvel An a secoué son contrôle du trafic aérien et perturbé 300 vols, provoquant des appels de chefs d’entreprise et d’un grand sénateur pour une action urgente.

Une panne des alimentations électriques primaires et secondaires a provoqué la panne à l’aéroport Ninoy Aquino, et il devrait falloir environ 72 heures aux compagnies aériennes pour normaliser leurs opérations, a déclaré Cesar Chiong, directeur général de l’Autorité de l’aéroport international de Manille.

Dimanche, 361 vols ont été retardés, annulés ou détournés vers d’autres aéroports régionaux, affectant environ 65 000 passagers, tandis que de nombreux autres vols ont été déroutés autour de l’espace aérien philippin.

Chiong a déclaré que l’aéroport traitait un maximum de 15 vols par heure lundi matin, contre 20 habituellement.

Plusieurs des quatre terminaux de l’aéroport étaient bondés lundi, avec de longues files d’attente de personnes essayant de réserver à nouveau des vols tandis que d’autres passagers fatigués dormaient sur des chaises ou par terre.

Kirana Mangkabong, une travailleuse étrangère a déclaré :

Depuis 24 heures que nous attendons, nous sommes maintenant très épuisés par le manque de sommeil, mon corps me fait mal à cause de toute cette attente.

L’aéroport a été classé parmi les pires portes d’entrée internationales au monde, avec des arriérés de vols fréquents et un historique de mises à niveau retardées ou abandonnées en raison de différends entre les autorités aéroportuaires et les sous-traitants.

Des aéroports sont en cours de construction dans les provinces entourant Manille pour soulager la pression, notamment à Cavite et à Bulacan, qui devrait démarrer ses activités en 2027.

Le ministère des Transports a exclu le sabotage mais s’est engagé à enquêter sur le chaos de l’aéroport, qui a renouvelé les appels pour que la passerelle existante soit modernisée et mieux exploitée.

“Le gouvernement devrait examiner cette sonnette d’alarme pour s’améliorer, soit par des efforts publics ou privés, soit par une coentreprise”, a déclaré à Reuters George Barcelon, président de la Chambre de commerce et d’industrie des Philippines.

Son vol depuis Dubaï a été affecté, tout comme celui du magnat Manuel Pangilinan, qui a déclaré dimanche que son vol depuis le Japon devait faire demi-tour et a tweeté : “Seulement dans le PH. Soupir”.

Des avions Cebu Pacific stationnés à l’aéroport international Ninoy Aquino de Pasay, dans la région métropolitaine de Manille, le 1er janvier 2023. AFP KEVIN TRISTAN ESPIRITU / AFP

Grace Poe, ancienne candidate à la présidence et chef du comité des services publics, a appelé à une enquête du Congrès sur l’incident, affirmant qu’il s’agissait d’un « problème de sécurité nationale ».

Le directeur général de l’aéroport, Chiong, a déclaré que l’installation avait introduit son propre système d’alimentation en 2018, mais que dimanche, les systèmes principal et de secours étaient tombés en panne.

Une fois connectés directement à l’électricité commerciale régulière, les systèmes ont subi une surtension qui a forcé l’équipement à s’arrêter, y compris les radars et les communications, a-t-il déclaré.

Joey Concepcion, un conseiller commercial du gouvernement, a déclaré que les autorités devraient relancer une proposition de consortium pour moderniser l’aéroport.

“Toute inefficacité de l’aéroport se traduit par de grosses pertes d’activité sur toute la ligne et se fait sentir dans tout le pays”, a-t-il déclaré dans un communiqué.