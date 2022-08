L’aéroport de Taïwan prépare la défense aérienne – médias

L’aéroport Songshan de Taipei aurait retiré les couvertures de camouflage des canons anti-aériens avant l’arrivée prévue de Pelosi sur l’île

L’aéroport Songshan de Taïwan, où la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi devrait arriver mardi, a retiré les couvertures de camouflage des canons anti-aériens situés près de la piste, rapporte le journal de Taipei Liberty Times.

Les armes en question sont des canons antiaériens sol-air de 35 millimètres qui peuvent être utilisés pour abattre des drones hostiles et des munitions aériennes qui traînent. Le journal rapporte également que les systèmes radar à proximité de l’aéroport ont également été placés en alerte maximale.

La nouvelle survient alors que plusieurs médias ont affirmé que l’avion de Pelosi se dirigeait déjà de la Malaisie vers l’île autonome et devrait atterrir à l’aéroport de Songshan à 22 h 44, heure locale, selon FlightRadar.

La Chine a averti à plusieurs reprises que l’arrivée de Pelosi serait considérée par Pékin comme un “ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Chine” et le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré que certains politiciens américains “jouer ouvertement avec le feu” et les tentatives fustigées de Washington de créer artificiellement un incident dans le détroit de Taiwan.

Si Pelosi « ose » voyager à Taïwan, “la [People’s Liberation Army] ne restera pas les bras croisés » et prendra « des contre-mesures résolues et fortes » protéger la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Chine, a averti lundi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian.

Alors que les tensions continuent de s’intensifier, plusieurs organes de presse asiatiques ont signalé mardi une activité militaire accrue de Pékin et de Taipei à travers le détroit de Taiwan. Pendant ce temps, The Independent a rapporté que des navires de la marine américaine ont également été envoyés dans la région le “déploiements de routine”.

La Maison Blanche n’a pas encore confirmé l’arrêt de Pelosi à Taipei, mais le secrétaire d’État Antony Blinken a insisté sur le fait que le “la décision appartient entièrement au Président” et que l’administration ne sait pas ce que Pelosi a l’intention de faire.