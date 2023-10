L’aéroport de Luton au Royaume-Uni rouvre après qu’un incendie ait rasé un parking

L’aéroport de Luton à Londres a rouvert ses portes mercredi après qu’un incendie de véhicule s’est propagé dans un parking nouvellement construit, provoquant l’effondrement partiel de la structure et des perturbations majeures pour des dizaines de milliers de passagers.

Des dizaines de vols ont été annulés, détournés ou retardés à Luton, situé à environ 35 miles au nord du centre de Londres, après que l’incendie a éclaté mardi soir.

Quatre pompiers et un employé de l’aéroport ont été soignés pour les effets de l’inhalation de fumées après l’incendie.

DES DOUZAINES DE VOLS ANNULÉS À L’AÉROPORT DE LUTON À LONDRES APRÈS UN INCENDIE DANS LE PARKING

Les responsables de l’aéroport, qui est une plaque tournante pour easyJet, Ryanair et d’autres compagnies aériennes à bas prix assurant des vols vers des destinations au Royaume-Uni et en Europe, ont déclaré que les vols avaient commencé à arriver et à décoller mercredi après-midi.

Les enquêteurs pensent que l’incendie a commencé avec un véhicule diesel, selon le chef des pompiers Andrew Hopkinson du service d’incendie et de sauvetage du Bedfordshire. Le parking récemment ouvert ne semblait pas être équipé de gicleurs, a-t-il déclaré.

« Et puis cet incendie s’est propagé rapidement et rapidement », a déclaré Hopkinson aux journalistes. Plus d’une centaine de pompiers ont été déployés pour lutter contre l’incendie, a-t-il indiqué.

Les autorités ont déclaré qu’elles ne pensaient pas que quelqu’un ait déclenché l’incendie intentionnellement.

Certains passagers ont dû dormir par terre à l’aéroport ou attendre à la gare voisine après l’annulation ou le retard de leur vol.

Nikodem Lesiak, un étudiant universitaire qui tentait de rentrer en Pologne, a déclaré avoir passé la nuit à la gare.

« Quand nous sommes arrivés ici, nous avons découvert que Luton était en feu et que tout était fermé. Nous étions censés prendre notre vol à 7h50 aujourd’hui, mais il a été annulé », a-t-il déclaré.

Une vidéo publiée mardi sur les réseaux sociaux et sur les sites Internet des médias britanniques montre des véhicules de la police et des pompiers rassemblés devant le parking à plusieurs étages dont le niveau supérieur a été ravagé par les flammes.

Russell Taylor, 41 ans, directeur de comptes de Kinross, en Écosse, a vu les flammes après avoir atterri à Luton depuis Édimbourg. Il a déclaré avoir vu pour la première fois quelques camions de pompiers avec une voiture en feu à un niveau supérieur du garage qui desservait le terminal 2.

« Quelques minutes plus tard, la majeure partie de l’étage supérieur était en feu, les alarmes des voitures se déclenchaient avec de fortes explosions de voitures en flammes », a-t-il déclaré. « La vitesse à laquelle l’incendie s’est déclaré était incroyable. »