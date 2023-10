L’aéroport de Luton à Londres annonce la suspension de tous ses vols après un incendie « important » dans un parking

Une voiture de police s’éloigne de l’aéroport de Londres Luton le 8 septembre 2014, suite à une alerte de sécurité et à une évacuation du terminal principal.

Un incendie s’est déclaré mardi soir à l’aéroport de Luton à Londres.

Tous les vols ont été suspendus jusqu’à mercredi après-midi et les passagers ont été priés d’éviter l’aéroport.

Cinq personnes ont été hospitalisées et une sixième personne a été soignée sur place.

L’aéroport de Londres Luton a suspendu tous ses vols jusqu’à mercredi après-midi et a demandé aux passagers de ne pas s’y rendre après qu’un « incendie important » ait provoqué l’effondrement partiel d’une structure de stationnement.

« La sécurité de nos passagers et de notre personnel reste notre principale priorité. Nous avons donc pris la décision de suspendre tous les vols jusqu’à 12h00 le mercredi 11 octobre », a indiqué l’aéroport dans un communiqué publié tôt mercredi matin.

« Il est conseillé aux passagers de ne pas se rendre à l’aéroport pour le moment, car l’accès reste sévèrement restreint », ajoute le communiqué.

Cinq personnes, dont quatre pompiers et un employé de l’aéroport, ont été admises à l’hôpital, selon les services ambulanciers locaux.

Une autre personne a été soignée sur place.

L’incendie s’est déclaré vers 21h00 (20h00 GMT) dans le parking nouvellement construit de l’aéroport.

Russell Taylor, 41 ans, directeur de comptes écossais, a déclaré au fil de presse britannique PA :

Quelques minutes plus tard, la majeure partie de l’étage supérieur était en feu, les alarmes des voitures se déclenchaient avec de fortes explosions de voitures en flammes.

« La vitesse à laquelle l’incendie s’est déclaré était incroyable. »

Des images diffusées par la télévision britannique montraient des flammes engloutissant un immeuble à plusieurs étages près de l’aéroport.

Le service d’incendie et de secours du Bedfordshire a déclaré que son équipe s’efforçait d’éteindre l’incendie et d’empêcher qu’il ne se propage à d’autres bâtiments et véhicules à proximité.

« La moitié de la structure est entièrement impliquée dans l’incendie et le bâtiment a subi un effondrement structurel important », a-t-il écrit sur X, anciennement Twitter.

« Il est conseillé aux résidents locaux de fermer les fenêtres et les portes et d’éviter la zone. »

À environ 40 kilomètres (25 miles) au nord du centre de Londres, Luton est desservie par plusieurs compagnies aériennes à bas prix et est l’un des six principaux aéroports de la capitale britannique.

Il a accueilli environ 13 millions de passagers en 2022.