L’aéroport de Kelowna fermé pour permettre la lutte aérienne contre les incendies

L’aéroport international de Kelowna est de nouveau fermé pour permettre une activité de lutte aérienne contre les incendies dans la région centrale de l’Okanagan.

Transports Canada a accordé une exemption pour permettre à certains vols d’opérer au cas par cas de 21 h à 6 h, lorsque le soutien aérien de BC Wildfire n’a pas lieu.

Selon YLW, ces décisions dépendent de la progression des incendies de forêt et sont prises avec la sécurité de la communauté comme priorité clé.

Alors que YLW redémarre ses activités, les options de restauration et de boissons dans la salle des départs peuvent être limitées.

Les passagers avec des véhicules garés dans les stationnements de courte ou de longue durée de YLW ne seront pas facturés pour tout stationnement supplémentaire requis en raison d’annulations de vols.

La province de la Colombie-Britannique a décrété l’état d’urgence et demande aux visiteurs d’éviter les déplacements non essentiels vers l’intérieur central.

