L’aéroport de Kelowna fait toujours face à des perturbations de vol

Le temps froid et la neige continuent de causer des retards et des annulations à l’aéroport de Kelowna.

Plus de 30 vols ont été touchés à 12h00 le 22 décembre. La plupart d’entre eux ont été retardés.

Les passagers sont priés de vérifier auprès de leur compagnie aérienne les informations de vol les plus récentes avant de se rendre à l’aéroport.

Pour aider à accélérer le processus à YLW, les passagers doivent compléter autant qu’ils le peuvent en ligne avant d’arriver pour leur vol, y compris l’enregistrement, le paiement des frais et la récupération de leurs cartes d’embarquement.

Environnement Canada prévoit de la neige pour la région de Kelowna, à partir de vendredi et jusqu’au lendemain de Noël, avec des températures diurnes allant de -14C à 1C.

Le système météorologique qui a paralysé l’aéroport de Vancouver (YVR) et provoqué une cascade de perturbations plus tôt cette semaine pourrait se lever d’ici la veille de Noël, mais les voyageurs devront d’abord endurer davantage de tempêtes qui pourraient affecter les aéroports de la Colombie-Britannique ainsi que de l’Ontario.

Une mise à jour de YVR indique que les conditions se sont légèrement améliorées car les vols «arrivent et partent régulièrement».

L’aéroport international Pearson de Toronto se prépare également à une tempête hivernale imminente, ayant déjà averti que les opérations pourraient être affectées, tandis qu’Environnement Canada a mis en garde contre d’éventuelles pannes de courant et des conditions de voyage dangereuses.

Le bureau météorologique indique que la tempête de Toronto commencera par de la pluie vers minuit, suivie d’une chute des températures, d’un gel soudain potentiel et de conditions de type blizzard vendredi.

