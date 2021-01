Certaines parties de l’aéroport de Francfort ont été évacuées et fermées au public alors que la police a mené une opération, apparemment déclenchée par un bagage abandonné, conduisant à la spéculation en ligne d’une menace de bombe ou d’armes à feu.

Le terminal 1 de l’aéroport de Francfort, ainsi que sa gare régionale attenante, ont été fermés samedi soir, alors que le service de police de l’aéroport a lancé un « opération. »

La police d’État et fédérale a participé à l’opération, et la police de l’aéroport a écrit sur Twitter, qu’un bagage abandonné avait fait l’objet d’une enquête et avait été jugé sûr.

On sait peu de choses sur l’opération et, alors que la foule quittait l’aéroport, des rumeurs de menace de bombe ou d’armes à feu ont fait le tour des médias sociaux.

@EmiratesSupport il y a une évacuation massive à l’aéroport de Francfort en raison d’une menace d’armes à feu. Qu’est-ce que cela signifie pour les voyageurs? Les vols seront-ils retardés? Remboursé? Les voyageurs auront-ils un hôtel pendant la nuit? J’avais l’intention de m’envoler pour Dubaï à 8h30 pic.twitter.com/ksp3QyWgox – Cassandra Beyer (@cassi_xo_) 16 janvier 2021

Une vidéo qui a rapidement circulé en ligne semble montrer un policier pointant une arme sur une personne gisant au sol à l’intérieur du terminal. Autorités aéroportuairesaverti contre la spéculation, cependant, et a exhorté le public à ne pas partager de vidéos de l’incident.

La police a averti les passagers de suivre les instructions de sécurité de l’aéroport, tandis que les autorités aéroportuaires ont averti les voyageurs des retards potentiels.

Dans un tweet publié à 19h GMT, la police de l’aéroport a déclaré que l’opération avait les zones terminées et bloquées étaient progressivement rouvertes.

L’aéroport de Francfort est le quatrième plus fréquenté d’Europe en nombre de passagers et le plus fréquenté en trafic de fret. Un attentat à la bombe à l’aéroport en 1985 a tué trois personnes et en a blessé plus de 70, les enquêteurs rejetant la faute sur les terroristes palestiniens.

