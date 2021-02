L’aéroport de Dubaï voit le trafic passagers chuter de 70% au milieu d’une pandémie

DUBAI, Émirats arabes unis (AP) – L’aéroport international de Dubaï a vu la pandémie de coronavirus pousser le trafic de passagers à un niveau sans précédent de 70% en 2020 par rapport à l’année précédente, a annoncé lundi son PDG, alors même que l’aéroport conservait son titre prisé de mondial le plus occupé pour les voyages internationaux.

Alors que le principal point de transit est-ouest a commencé à voir une augmentation du trafic après que le transporteur long-courrier Emirates a repris ses routes l’été dernier, le nombre de passagers de l’aéroport de 25,9 millions en 2020 est toujours un filet par rapport à 2019. Les compagnies aériennes ont réduit leurs horaires et les vols ont diminué. de plus de 50% avec moins de 80% des sièges occupés.

«Au cours de l’année écoulée, nous avons été témoins des circonstances les plus difficiles auxquelles l’industrie du voyage ait jamais été confrontée», a déclaré Paul Griffiths, PDG de Dubai Airports, ajoutant que les chiffres de 2020 «reflètent cet environnement de test, mais comprennent également un élément de espoir et confiance. »

Pendant des mois, alors que l’industrie du voyage s’effondrait dans le monde entier, le gigantesque aéroport de Dubaï, qui avait accueilli 86,4 millions de passagers en 2019, est devenu une ville fantôme de boutiques à volets fermés. Mais la reprise s’est accélérée en décembre alors que la ville se présentait comme un lieu de vacances propice à la pandémie pour les touristes fuyant les restrictions strictes chez eux. En décembre seulement, le volume de passagers a dépassé les attentes de l’industrie à 2,19 millions, a déclaré l’aéroport. Les Israéliens ont afflué vers les Émirats arabes unis après un accord de normalisation révolutionnaire et des voyageurs fatigués du verrouillage se sont précipités pour célébrer les vacances et le réveillon du Nouvel An dans des bars bondés et des hôtels de luxe.

La réouverture de Dubaï depuis juillet dernier a été une campagne agressive de tests de coronavirus, les visiteurs étant les bienvenus de n’importe où à condition qu’ils soient testés à l’arrivée et dans de nombreux cas avant le départ.

Maintenant, a déclaré Griffiths, l’aéroport parie sur un déploiement rapide des vaccins contre les coronavirus pour «encourager plus de gens à monter dans un avion», ainsi que sur la technologie d’imagerie thermique et sans contact. Les Émirats arabes unis ont lancé la deuxième campagne de vaccination contre les coronavirus la plus rapide au monde, avec 50 doses administrées pour 100 habitants lundi.

Malgré des signes de vie et des vaccins offrant une lueur d’espoir, les perspectives de l’industrie restent incertaines. Bien que la demande globale devrait augmenter cette année, les compagnies aériennes font preuve de prudence sur les routes internationales. Les gros porteurs utilisés pour les vols long-courriers, comme la flotte emblématique d’Airbus A380 à deux étages d’Emirates, restent inactifs. Les campagnes de vaccination ont échoué dans le monde entier et les inquiétudes se sont élevées à propos des variantes de virus plus transmissibles. Les exigences de quarantaine en constante évolution à travers le monde ont déstabilisé les itinéraires.

Pendant ce temps, les EAU sont aux prises avec une forte augmentation des cas de coronavirus, incitant les pays à interrompre les vols vers Dubaï et le gouvernement de la ville à imposer des restrictions susceptibles de perturber son économie. Le Royaume-Uni a interdit tous les vols directs à destination de Dubaï le mois dernier, gelant la route aérienne internationale la plus fréquentée du monde. Londres a été classée l’année dernière comme la première ville de destination de l’aéroport de Dubaï, avec 1,15 million de clients.

L’aéroport international de Dubaï a dépassé pour la première fois Londres Heathrow en tant qu’aéroport le plus achalandé du monde pour le trafic international en 2014. Il a conservé la couronne depuis, avec quelque 90 compagnies aériennes desservant l’entrepôt commercial. Heathrow, durement touché par la pandémie, a déclaré qu’il avait été dépassé en tant que hub le plus fréquenté d’Europe par l’aéroport Charles de Gaulle à Paris l’année dernière.

Pour Dubaï, un cheikhdom de gratte-ciel aux EAU, la reprise des voyages aériens long-courriers est profondément ancrée dans son intérêt commercial. Emirates reste la cheville ouvrière de l’empire plus large connu sous le nom de «Dubaï Inc.», une série d’entreprises interdépendantes appartenant à la cité-État.