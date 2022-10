L’aéroport Changi de Singapour va s’agrandir à mesure que les plans du T5 prennent forme

Note de l’éditeur – Monthly Ticket est une série de CNN Travel qui met en lumière certains des sujets les plus fascinants du monde du voyage. Le thème de septembre est « Build it Big », alors que nous partageons les histoires derrière certains des exploits d’ingénierie les plus impressionnants au monde.

(CNN) — L’aéroport Changi de Singapour a longtemps été considéré comme une destination en soi, bien plus qu’un simple espace générique que l’on traverse pour sauter dans un avion et voler ailleurs.

Pendant une décennie, il est resté invaincu lors des récompenses annuelles Skytrax “Meilleurs aéroports du monde”, perdant sa couronne au profit de l’aéroport international Hamad du Qatar en 2021. En 2022, il a atterri à la troisième place de la liste, derrière le vainqueur à répétition Hamad International et Haneda de Tokyo. Aéroport.

Maintenant, alors que les voyageurs retournent dans la cité-État et son aéroport très médiatisé après la levée des restrictions de voyage liées à la pandémie plus tôt cette année, les responsables de Singapour se concentrent sur l’avenir – et cela inclut l’expansion.

Des détails ont récemment été révélés pour le terminal 5, les responsables promettant un espace qui est une extension sociale de Singapour plutôt qu’un simple élément d’infrastructure de transport.

“Aéroport comme une ville”

Lors d’un rassemblement pour la fête nationale fin juillet, le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong a annoncé que le T5 ajouterait une capacité d’environ 50 millions de passagers par an.

C’est un grand nombre étant donné que ses quatre terminaux passagers actuels sont capables de gérer environ 82 millions de passagers par an.

Pointant une carte tout en prononçant son discours, il a noté que le T5 sera aussi grand que les quatre terminaux actuels réunis.

“Nous construisons un autre nouvel aéroport de Changi”, a-t-il déclaré. “C’est énorme.”

La construction du T5 débutera dans environ deux ans, et l’installation devrait être ouverte aux voyageurs au milieu des années 2030. Situé dans le développement de 1 080 hectares de Changi East, il disposera d’un système à trois pistes et sera relié aux quatre autres terminaux.

Lee a noté que les plans du nouveau terminal ont été suspendus pendant deux ans en raison de la pandémie, au cours de laquelle les perspectives à long terme du transport aérien ont été réévaluées et la conception du terminal améliorée.

“Nous avons conclu que l’avenir de l’aviation reste prometteur. Maintenant, avec la réouverture des frontières, les gens voyagent à nouveau”, a-t-il déclaré. “Le trafic passagers a déjà dépassé la moitié des niveaux d’avant Covid-19.

“A plus long terme, le transport aérien continuera de croître en raison d’une classe moyenne en pleine expansion dans notre région. Nous avons donc décidé d’aller de l’avant et de relancer le projet T5.”

L’aéroport de Changi a accueilli 68,3 millions de passagers en 2019, avant la pandémie. Suite à l’assouplissement des exigences de quarantaine et de test, le trafic de passagers a atteint 55% des niveaux d’avant la pandémie en juillet 2022, selon les chiffres officiels de l’aéroport.

Lee a déclaré que la conception du T5 prend en compte les récents défis pandémiques et peut être augmentée et réduite, permettant aux responsables d’isoler les passagers de différents vols pour limiter les infections croisées.

L’aéroport comportera également des systèmes sans contact aux points de contact des passagers, ainsi que des systèmes de ventilation améliorés. En termes de durabilité, le terminal de l’aéroport sera doté de panneaux solaires et de systèmes de gestion de bâtiment intelligents. Le froid urbain combiné au stockage d’énergie thermique sera déployé dans l’aérogare.

“Une fois terminé au milieu des années 2030, le T5 montrera au monde quel genre d’endroit est Singapour”, a déclaré Lee.

L’aéroport de Changi a accueilli 68,3 millions de passagers en 2019. Groupe de l’aéroport de Changi

Le terminal est conçu conjointement par les cabinets d’architecture mondiaux KPF et Heatherwick Studio.

Selon les informations publiées par les entreprises, le concept verra le nouveau terminal comme une série de quartiers – “une extension intuitive de Singapour elle-même”.

Cela signifie qu’il ne s’agira pas seulement d’un toit géant, mais plutôt d’une série d’espaces sociaux à échelle humaine qui offrent différentes expériences, allant de petites clairières intimes à de grandes et vastes clairières.

“Notre intention est de redéfinir ce que peut être un terminal d’aéroport”, a déclaré le designer Thomas Heatherwick dans un communiqué.

“La plupart des aéroports ne sont pas de bons endroits pour passer du temps, mais Changi a toujours été différent. Plutôt que de créer un seul et vaste monolithe à la périphérie d’une ville à l’usage exclusif des voyageurs, notre plan est de créer un espace social dans lequel les personnes vivant la ville est ravie de visiter.”

Alors, à quoi ressemblera-t-il réellement ? Aucun rendu de l’intérieur n’a été publié, mais le designer principal de KPF, Trent Tesch, affirme que le design s’inspire du mélange unique de nature et de ville de Singapour.

“Nous sommes conscients de l’importance internationale de ce projet et nous nous concentrons sur la création non seulement d’un bâtiment emblématique qui est identifiable à l’aéroport de Changi, mais aussi d’une expérience mémorable et positive pour les voyageurs et le grand public”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

L’histoire de Changi

Voici un aperçu de l’aéroport Jewel Changi de Singapour, un superbe nouvel ajout au “meilleur aéroport du monde”.

L’aéroport de Changi a ouvert ses portes en 1981, remplaçant l’aéroport à piste unique de Paya Lebar.

En 1986, la construction avait déjà commencé sur le Terminal 2 – une réponse à l’afflux croissant de passagers – avec l’ouverture de la nouvelle installation aux voyageurs en 1991.

Mais c’est l’introduction de certaines commodités inédites qui a vraiment attiré l’attention des voyageurs du monde entier.

Par exemple, la première piscine de zone de transit au monde a été ajoutée à Changi en 1995, donnant le coup d’envoi à une série d’ajouts qui approfondiraient encore le gouffre entre elle et les autres aéroports du monde.

Parmi ceux-ci figuraient l’ajout d’un centre d’information, d’un cinéma et d’une arène sportive en 1998.

Le terminal 3 de l’aéroport de Changi – qui dispose désormais d’un méga toboggan de 12 mètres de haut et d’un jardin de papillons – est entré en scène en 2008. Le terminal 4 a suivi, ouvrant en 2017.

Ensuite: Changi Jewel, qui a ouvert ses portes en 2019, donnant aux habitants qui n’ont pas l’intention de voyager une raison de se diriger vers l’aéroport.

Doté d’un extérieur spectaculaire en forme de beignet encadré d’acier et de verre, l’espace de 135 700 mètres carrés (environ 1,46 million de pieds carrés) est un complexe polyvalent qui relie trois des quatre terminaux de l’aéroport de Changi.

Construit au coût de 1,7 milliard de dollars singapouriens (environ 1,18 milliard de dollars américains) et conçu par le célèbre architecte Moshe Safdie, Jewel compte 10 étages – cinq au-dessus du sol et cinq au sous-sol.

L’attraction vedette ici est le HSBC Rain Vortex de 40 mètres de haut (environ 130 pieds), qui cascade à travers un énorme oculus au milieu de la structure et est présenté comme la plus haute cascade intérieure du monde.

Il y a aussi un cinéma IMAX de 11 cinémas et Shiseido Forest Valley, un jardin de quatre étages rempli de sentiers pédestres au milieu de plus de 235 000 pieds carrés d’aménagement paysager, le tout entourant la cascade Vortex.

Ainsi, même s’il faudra plus d’une décennie avant l’ouverture du terminal 5, les voyageurs ont de quoi s’enthousiasmer s’ils traversent Changi entre-temps.

Image du haut : un rendu du terminal 5 de l’aéroport de Changi, qui doit ouvrir au milieu des années 2030.