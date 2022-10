L’aéroport Billy Bishop de Toronto rouvre après la découverte d’un colis suspect

L’aéroport Billy Bishop devrait rouvrir à 6 h 45 dimanche après qu’un colis suspect attaché à un vélo a été retrouvé samedi en fin d’après-midi au terminal de ferry de l’aéroport de l’île.

La découverte, qui a eu lieu peu avant 16 h, a entraîné l’évacuation de trois immeubles en copropriété au 34 Little Norway, 681 Queens Quay et 650 Queens Quay (évacuation partielle). Le nombre exact de résidents déplacés reste inconnu.

La gare maritime et l’aéroport de l’île ont également été évacués.

De plus, les opérations de Billy Bishop ont été suspendues pendant plusieurs heures, les vols au départ et à l’arrivée étant annulés ou détournés.

Un certain nombre de routes à l’intérieur et autour de l’aéroport étaient également interdites d’accès pendant l’enquête de la police.

Dans un tweet publié peu avant minuit, l’aéroport de l’île a déclaré que l’appareil avait été désarmé et que la police de Toronto avait conclu son enquête.

“La piste a rouvert et les opérations/vols reprendront à YTZ à 6h45”, a écrit l’aéroport Billy Bishop, et a conseillé aux voyageurs de vérifier auprès de leur compagnie aérienne car certains vols pourraient être affectés par la fermeture.

