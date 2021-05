Lael Brainard de la Fed pousse le dollar numérique alors que la course aux devises des banques centrales s’intensifie

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Lael Brainard, a plaidé en faveur d’un dollar numérique, affirmant lundi qu’une crypto-monnaie soutenue par la banque centrale pourrait offrir divers avantages.

Fournir des services financiers à près d’un Américain sur cinq considéré comme «sous-bancarisé» est l’un des avantages que Brainard a cités dans un discours prononcé à une conférence présentée par Coindesk.

Elle a également cité la sécurité d’un système soutenu par la Fed, ainsi que les améliorations de l’efficacité et des paiements transfrontaliers, ou des transactions entre personnes dans différents pays.

Tout en soulignant l’importance d’aller de l’avant avec précaution, Brainard a déclaré que la pandémie de Covid-19 renforçait la nécessité d’un système dans lequel une large partie du public aurait accès à de l’argent numérique bien réglementé.

« La Réserve fédérale reste déterminée à faire en sorte que le public ait accès à des moyens de paiement sûrs, fiables et sécurisés, y compris des espèces », a-t-elle déclaré. « Dans le cadre de cet engagement, nous devons explorer – et essayer d’anticiper – la mesure dans laquelle les besoins et les préférences des ménages et des entreprises peuvent continuer à migrer vers les paiements numériques au fil du temps. »

Ces commentaires interviennent quelques jours après que le président de la Fed, Jerome Powell, a annoncé que la banque centrale publierait cet été un document de travail traitant de multiples problèmes impliquant les monnaies numériques de la banque centrale.

La Fed de Boston et le MIT ont lancé un projet commun dans lequel ils mettront en place un modèle hypothétique, et plusieurs autres districts de la Fed sont également impliqués dans leurs propres recherches.

Essentiellement, le développement de la CBDC donnerait aux consommateurs un accès plus large à la monnaie électronique, qui a été popularisée avec l’utilisation du bitcoin et de ses innombrables pairs. La banque centrale chinoise a mis en œuvre son propre projet, tout comme plusieurs autres dans le monde.

Brainard a déclaré que la pandémie présentait un exemple de l’importance du développement d’une monnaie soutenue par la Fed.

Lorsque le Congrès a commencé à envoyer des paiements de secours dès le départ, certaines personnes n’ont pas reçu les leurs pendant des semaines parce qu’elles n’avaient pas de comptes ou que leurs informations n’étaient pas mises à jour avec l’IRS. Une CBDC aiderait à faire parvenir plus rapidement de l’argent à ces personnes, a-t-elle déclaré.

« Aux États-Unis, la pandémie a conduit à une accélération de la migration vers les paiements numériques ainsi qu’à une demande accrue de liquidités », a déclaré Brainard dans des remarques préparées. « Alors que l’utilisation des espèces a augmenté à certains moments, il y a eu un virage prononcé de la part des consommateurs et des entreprises vers les transactions sans contact facilitées par les paiements électroniques. »

Brainard a noté, sans nommer des crypto-monnaies spécifiques, que les systèmes de paiement alternatifs présentent de multiples problèmes, y compris une fraude potentielle.

« En revanche, un dollar numérique serait un nouveau type de monnaie de banque centrale émise sous forme numérique à l’usage du grand public », a-t-elle déclaré. « En introduisant une monnaie de banque centrale sûre et accessible aux ménages et aux entreprises dans les systèmes de paiement numérique, une CBDC réduirait le risque de contrepartie et les risques associés à la protection des consommateurs et à la stabilité financière. »

La Fed n’a pas fixé de calendrier pour sa monnaie. Le service FedNow, qui serait un système de paiement ressemblant à certains égards à un dollar numérique, devrait être mis en service dans deux ans.