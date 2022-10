Ladybug Lady utilise le prestige de la collection Guinness World Record pour soutenir un refuge contre la violence domestique – Shaw Local

Lorsque la résidente de Lake in the Hills, Cheri Cummings, a reçu pour la première fois son certificat de record du monde Guinness pour avoir amassé la plus grande collection d’articles de coccinelles uniques, elle n’avait «que» deux mille pièces.

Puis Cheri a appris pendant la pandémie de COVID-19 que son record avait été dépassé, elle a fait des heures supplémentaires pour récupérer le titre.

Maintenant, avec près de 6 000 articles et le titre Guinness intact, elle a pour objectif d’aider les autres. La notoriété qui découle du fait d’être détentrice d’un record du monde l’a aidée à amasser des milliers de dollars pour le refuge local contre la violence domestique Turning Point Inc.

“Je savais que je voulais utiliser cela pour aider Turning Point”, a déclaré Cheri. « Il est certainement permis d’utiliser le titre pour amasser des fonds pour les autres. Turning Point ouvrait son premier refuge à peu près au moment où nous avons obtenu notre premier titre. Alors j’ai commencé à prendre des promesses.

En plus de collecter des fonds, Cheri a fait un don initial de 3 000 $ à la directrice générale de Turning Point, Jane Farmer.

L’argent provient des frais d’admission pour voir sa collection. Cheri l’appelle Ladybug Land, une exposition intensément décorée qui occupe le sous-sol de sa maison, où Cummings vit avec son mari, Gregg.

Articles de la collection d’articles de coccinelle de Sheri Cummings le mercredi 19 octobre 2022, dans sa maison de Lake in the Hills. Cummings est titulaire du record du monde Guinness pour la plus grande collection d’articles de coccinelle. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

“Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois il y a cinq ans, lors de notre tout premier rendez-vous, elle a mentionné qu’elle avait une grosse collection d’insectes”, a déclaré Gregg. « J’ai pensé : ‘Oh, c’est bien.’ Mais ensuite je suis venu et elle a révélé qu’elle était une collectionneuse de records du monde. Elle en ressent une telle joie qu’il est difficile de ne pas la partager.

Cheri a plaisanté en disant que les visiteurs devraient essayer de compter les articles eux-mêmes. L’attirail comprend des coccinelles Lego, des vêtements de coccinelle, des nains de jardin couverts de coccinelles et un exemplaire du livre pour enfants illustré classique d’Eric Carle “The Grouchy Ladybug”.

Le premier article de sa collection est un service à thé coccinelle que Cheri a eu quand elle était enfant en 1967. Les articles les plus récents sont empilés dans son sous-sol, attendant d’être catalogués et mis en scène quelque part dans la maison.

“Tout a commencé avec ce service à thé”, a déclaré Cheri. “J’ai grandi dans les années 60, quand les gens avaient des trucs comme la coccinelle VW Beetle. Tout se passait très bien. Les coccinelles sont tellement mignonnes.

Cheri a obtenu son certificat de titre Guinness pour la première fois en 2008, et elle a décrit le processus d’obtention d’un décompte officiel comme vaste, y compris des centaines de photos et un certain nombre de règles que les compteurs officiels doivent suivre, comme ignorer les doublons ou réduire les articles faits maison.

Le décompte le plus récent a été soumis en février, a déclaré Cheri, et elle a été informée au cours de l’été qu’elle avait retrouvé le record.

“Cela a mis du temps à venir”, a déclaré Cheri. “J’ai déménagé, j’ai divorcé, j’ai acheté une nouvelle maison et j’ai construit la collection jusqu’à six mille articles.”

Cheri se considère également comme une experte de l’entomologie des coccinelles et du travail important qu’elles accomplissent en tant que pesticide naturel mangeant les pucerons.

Elle connaît les différents types. Une espèce, la coccinelle asiatique de couleur orange, est envahissante et surpasse les coccinelles rouges indigènes de l’État.

Cheri enseigne les insectes aux classes du Jacobs High School, où elle travaille comme paraprofessionnelle dans quatre départements.

Ironiquement, la seule chose que Cheri n’a jamais eue, ce sont de vraies coccinelles.

“Les insectes peuvent rester à l’extérieur où ils appartiennent”, dit Cheri.

Toute personne intéressée à visiter Ladybug Land peut organiser une visite en contactant mneumann@turntp.org.