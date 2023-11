Lady Vols annonce les signataires 2024, classe nommée n°4 au pays

Karen hebdomadaire

Entraîneur-chef de softball du Tennesseea annoncé sept signataires pour la classe de recrutement 2024 du programme. Les derniers Lady Vols incluent Emma Clarke, Ella Dodge, Amayah Doyle, Saviya Morgan, Erin Nuwer, Zoie Shuler et Peyton Tanner.

Classé n°4 au pays par Extra Inning Softball, cinq joueurs figurent dans le top 10 du classement des 100 joueurs Extra Elite pour la promotion 2024. Tanner et Doyle arrivent respectivement quatrième et cinquième, tandis que Nuwer , Clarke et Morgan ont été classés septième, huitième et 10e pour compléter le top 10 des joueurs du Tennessee.

Dodge a été nommé quatrième joueur utilitaire du pays et apparaît également dans l’Elite 100 au 65e rang.

“Nous sommes ravis d’accueillir ces sept étudiants-athlètes exceptionnels au softball Lady Vol”, a déclaré Weekly. “Ce sont des joueurs hautement qualifiés qui possèdent des traits de caractère qui se traduisent par du succès sur et en dehors du terrain. Je m’attends à ce que la promotion 2024 ait un impact important sur notre programme dans les années à venir.”

Une liste détaillée des signataires du Tennessee en 2024, y compris les honneurs du lycée et du bal de voyage et les réalisations notables, peut être consultée ci-dessous. Pour les informations les plus récentes sur le softball du Tennessee, suivez @Vol_Softball sur X et Instagram.

Emma Clarke

Cleveland, Caroline du Nord

Lycée West Rowan / Équipe de Caroline du Nord (Hinde)

INF / 6-1 / R/R

Classement régional du Sud-Est Extra Innings Softball 2024 : n°7

Classement national Extra Elite 100 2024 : n°8

Classement des positions de softball des manches supplémentaires 2024 : n°5 (joueur de champ intérieur intermédiaire)

Top 100 de Softball America 2023 2024 : n°31

Détient une moyenne au bâton de 0,531 au secondaire avec 30 circuits, 21 doubles et 12 triples

A battu le record de home run de West Rowan et du comté de Rowan en tant que junior

Pourquoi Tennessee : “J’ai choisi de fréquenter l’Université du Tennessee en raison de l’atmosphère incroyable et du merveilleux programme de softball. Lorsque je suis arrivé sur le campus, je me suis immédiatement senti comme chez moi et je savais que c’était là que je voulais passer mes quatre prochaines années. “

Ella Dodge

Bradenton, Floride.

École secondaire Lakewood Ranch / Mustangs de Tampa

UTL / 5-8 / G/D

Classement national Extra Elite 100 2024 : n° 65

Classement des positions de softball des manches supplémentaires 2024 : n°4 (utilitaire)

Sélectionné comme Extra Innings et Max Preps Underclass First-Team All-American en 2022

A guidé Lakewood Ranch vers deux titres d’État de Floride 7A, gagnant en 2021 et 2022

A été élu Joueur FACA de l’année 2022 au lycée

Atteint 0,415 en 2023 avec 22 points produits

Pourquoi le Tennessee : “J’ai choisi le Tennessee parce que je me suis immédiatement senti chez moi lors de ma visite de recrutement. Je savais que c’était là que j’étais censé être. Les entraîneurs, les joueurs, les gens sur le campus, l’environnement et l’ensemble du campus se sentent sont incroyables, et j’ai hâte d’être au Tennessee tous les jours.”

Amayah Doyle

Carterville, Illinois.

Lycée Carterville / Intensité 18u National (KOD)

INF/5-10/R/R

Classement national Extra Elite 100 2024 : n°5

Classé joueur de champ intérieur n°1 de la promotion 2024 selon Extra Inning

Nommé joueur de softball de l’année dans le sud de l’Illinois

A réussi 18 circuits en 2023 pour battre le record d’une seule saison de Carterville High School

A terminé la saison 2023 avec une moyenne de .587, 54 points produits, 24 buts volés et 62 points marqués

Pourquoi le Tennessee : “J’ai choisi le Tennessee en raison de la culture, de l’équipe et des entraîneurs ainsi que des incroyables opportunités académiques et sportives. Quand je suis arrivé sur le campus, c’était comme un ‘Home Sweet Home’ pour moi.”

Saviya Morgan

Colombie, Tennessee.

École secondaire centrale de Columbia / Thunderbolts de Birmingham

DE / 5-4 / L/L

Classement national Extra Elite 100 2024 : n°10

Nommé Tennessee All-State pour le softball en 2023

Détenir plusieurs records de Columbia Central, y compris le plus grand nombre de buts volés au cours d’une seule saison (68) et en carrière (175), ainsi que la moyenne au bâton la plus élevée sur une seule saison à 0,735.

Elle détient également le record d’une seule saison (66) et d’une carrière (148) pour le plus grand nombre de points marqués.

Détient le record scolaire d’une seule saison pour les succès au cours d’une saison (72) et le plus grand nombre de succès en carrière (156)

Troisième au tournoi PGF en 2022 avec les Thunderbolts de Birmingham

Pourquoi Tennessee : “J’adore le programme de softball Lady Vol, la tradition et l’histoire. De plus, ce n’est pas trop loin de chez moi.”

Erin Nuwer

Aurora Est, État de New York

Académie Nardin / Georgia Impact (Caymol)

P / 5-9 / G/D

Classement national Extra Elite 100 2024 : n°7

Nommé Joueur de l’année 2023 dans l’Ouest de New York

Nommé Joueur Monseigneur Martin de l’année 2022 et 2023

Est trois fois membre de la première équipe entièrement catholique

A remporté le championnat national PGF 2022 avec Georgia Impact

A été nommé lanceur MVP de l’été 2022 par PGF

Pourquoi le Tennessee : “J’ai choisi l’Université du Tennessee parce que lorsque je suis arrivé là-bas, je me sentais comme chez moi. J’ai immédiatement cliqué avec les entraîneurs et l’atmosphère ne ressemble à aucune autre.”

Zoie Shuler

Robbinsville, Caroline du Nord

École secondaire de Robbinsville / Championnats nationaux 18u (batteurs)

DE / 5-8 / G/D

Est deux fois joueur de tous les États de la North Carolina Softball Coaches Association et joueur de l’année.

Nommé trois fois membre de la conférence du softball

Nommé Joueur de softball de l’année par la Conférence Smoky Mountain en tant qu’étudiant de deuxième année et junior

Asheville Citizen-Times l’a nommée dans l’équipe de softball All-Western North Carolina pour ses saisons de deuxième et junior

Les cousins ​​Kyle Fink, Island Shuler et Navy Shuler assistent au Tennessee – Navy joue au football pour les Vols

Son oncle est l’ancien grand footballeur du Tennessee Heath Shuler.

Pourquoi Tennessee : “J’ai choisi UT parce que lorsque j’ai rendu visite et rencontré les entraîneurs et les joueurs pour la première fois, je savais que c’était là que je voulais être. Je me sentais comme chez moi. Le programme de softball est sans égal.”

Peyton Tanneur

Lac Jackson, Texas

Lycée Brazoswood / Hotshots National (Nelson)

P / 5-6 / R/R

Classement national Extra Elite 100 2024 : n°4

Sélectionné comme All-American PGF 2024

Intégré à l’équipe All-Summer Extra Inning 18U 2023

Nommé dans la 2e équipe nationale toutes régions de la National Fastpitch Coaches Association (NFCA)

A voté pour l’équipe d’État 6A des Texas Sportswriters

Au cours de trois saisons, a un record de 65-12 avec 820 retraits au bâton en 494 manches lancées contre les équipes Texas 6A – avec 12 sans coup sûr et 19 avec un coup sûr.

Pourquoi Tennessee : “J’ai choisi l’Université du Tennessee en raison du sentiment de famille que le personnel d’entraîneurs a créé et de la culture que l’université a bâtie.”