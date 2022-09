Lady Victoria Starmer : Qui est la femme de Sir Keir Starmer ?

Alors que la popularité du parti travailliste d’opposition monte en flèche dans les sondages après le début de vie désastreux de Liz Truss à Downing Street, Sir Keir Starmer est de plus en plus considéré comme un successeur probable.

Sir Keir a prononcé mardi le discours d’ouverture de la conférence de son parti à Liverpool, dans lequel il a exhorté le public britannique à ne jamais pardonner aux conservateurs leur mauvaise gestion de l’économie en un moment de crise nationale et a promis une société énergétique publique dans le cadre d’un avenir gouvernement travailliste pour éviter une répétition des malheurs actuels du Royaume-Uni.

L’attention tourne maintenant inévitablement l’attention vers son partenaire et sa vie personnelle loin du podium.

Sir Keir est marié à Lady Victoria Starmer, avec qui il a un fils adolescent, Toby, et une fille dont le nom n’a jamais été rendu public, telle est la prime que les Starmers accordent à leur vie privée, très naturellement.

Lady Starmer était autrefois Victoria Alexander, la fille d’un père juif polonais et d’une mère qui s’est convertie à cette foi. Elle a grandi à Gospel Oak, au nord de Londres.

Elle a suivi une formation d’avocate et a rencontré son futur mari pour la première fois lorsqu’il travaillait comme avocat au cabinet Doughty Street au début des années 2000, avant sa nomination au poste de directeur des poursuites publiques.

Rappelant leur première rencontre lors de son apparition sur Histoires de vie de Piers Morgan en 2020, Sir Keir se souvenait : « Je faisais une affaire devant un tribunal et tout dépendait de l’exactitude des documents.

“JE [asked my colleagues] qui a rédigé ces documents, ils ont dit une femme appelée Victoria, alors j’ai dit qu’il fallait la mettre en ligne.

Il l’a dûment interrogée sur les papiers concernés et, juste avant de raccrocher, l’a entendue marmonner: “Pour qui diable se prend-il?”

Malgré ce début peu propice, Sir Keir lui a ensuite demandé de sortir avec le pub Lord Stanley à Camden, leur relation a commencé et le couple s’est ensuite marié en 2007.

Ils vivent toujours dans l’arrondissement dans une maison de ville de 1,75 million de livres sterling dans la circonscription de Holborn et St Pancras de M. Starmer.

Lady Victoria a depuis quitté la profession juridique pour devenir gouverneure de l’école de ses enfants et travailler dans le domaine de la santé au travail pour le NHS.

Comme l’a dit Sir Keir La chronique juive dans une interview en mars de l’année dernière, la famille continue d’observer la tradition du dîner du vendredi soir et fréquente la synagogue juive libérale de Londres à St John’s Wood, malgré son propre athéisme.

Sir Keir est rejoint sur scène par sa femme après avoir prononcé son discours liminaire à la conférence du parti travailliste à Liverpool mardi (Stéfan Rousseau/PA)

Lady Victoria a progressivement fait des apparitions publiques plus fréquentes aux côtés de son mari, participant notamment à un service du 80e anniversaire pour se souvenir de la bataille d’Angleterre en septembre 2020 et, un an plus tard, de la précédente conférence du parti travailliste à Brighton.

“Les spectateurs ont fait l’éloge de sa confiance tranquille et de son chic de maman au travail – précédemment photographiée dans un pantalon en cuir et des baskets … avec des cheveux suffisamment brillants pour rivaliser avec ceux de la duchesse de Cambridge”, a enregistré un compte particulièrement jaillissant de cette observation dans Tatler.

Le télégraphe quotidien s’est également intéressé à elle au même moment, avec un initié travailliste disant à Camilla Tominey: «Elle est assez impertinente en ce sens qu’elle n’est pas dérangée par ce qu’il fait. S’il arrive un jour à Downing Street, elle mènera sa propre vie.

«Elle ne va pas être sous les projecteurs comme Cherie Blair, mais plutôt une figure de fond de type Sarah Brown.

«Ils ont une grande dynamique – elle passe beaucoup de temps à lui retirer le mickey parce qu’il peut être si sérieux. Je ne l’ai jamais connue pour être particulièrement politique – elle a toujours eu ses propres intérêts.

Lady Victoria a depuis assisté à plusieurs autres événements avec Sir Keir, notamment la finale de l’Euro 2020 au stade de Wembley en juillet dernier, une veillée aux chandelles pour Sarah Everard assassinée et les demi-finales du simple féminin de Wimbledon sur le court central le 7 juillet de cette année.

Lunettes noires sportives dans la loge royale, Lady Victoria est apparue saisie par le match entre Ons Jabeur et Tatjana Maria, qui s’est justement déroulé le jour même où les conservateurs avaient finalement réussi à forcer la démission de Boris Johnson sur ce qui s’est avéré être un opéra. journée à Westminster, un doux moment en effet pour les Starmers.