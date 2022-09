Lady Louise Windsor a rendu un hommage secret touchant à la reine et au prince Philip lors de la veillée des petits-enfants

LADY Louise Windsor a rendu un hommage touchant à ses grands-parents, feu la reine et le duc d’Édimbourg.

Alors que tous les petits-enfants de la reine se rassemblaient pour veiller sur son cercueil à Westminster Hall, Lady Louise pouvait être vue portant un collier avec un pendentif de cheval.

Lady Louise a rendu hommage à ses grands-parents décédés avec son collier Crédit : Reuters

Tous les petits-enfants de la reine ont veillé ce soir devant son cercueil à Westminster Hall Crédit : AP

Le collier était associé à une robe de deuil noire et un chapeau.

Elle était habillée de la même manière que ses cousines qui étaient toutes vêtues de noir, comme les hommes, à l’exception du prince William et du prince Harry, qui portaient l’uniforme militaire pour l’occasion.

Lady Louise partage l’amour de sa défunte grand-mère pour les chevaux, et lorsque le prince Philip, duc d’Édimbourg, est décédé en 2021, c’est Louise qui a hérité de ses chevaux et de sa calèche bien-aimés.

On pouvait voir Lady Louise portant le collier alors qu’elle et ses cousins ​​arrivaient à Westminster Hall pour leur veillée.

Elle a participé à la veillée aux côtés de ses six cousins ​​et de son jeune frère James, le vicomte Severn, qui a participé malgré son jeune âge.

Louise et son frère sont les enfants du prince Edward et de Sophie, comtesse de Wessex.

Louise est actuellement 15e sur le trône, derrière son frère cadet, car ils sont tous deux nés avant la loi de 2013 sur la succession à la Couronne, qui a officiellement mis fin à la règle séculaire selon laquelle la progéniture mâle a préséance sur les femelles.

La reine aimait beaucoup Sophie et James, et en 2019, une source royale a déclaré au Sun :

«La reine aime le fait que Louise et James savourent leur séjour à Balmoral, et elle est devenue particulièrement proche de Louise, qui semble être devenue sa petite-fille préférée, suivie de près par James.

« Louise s’est également fait aimer de tout le monde en s’occupant des enfants de William et Kate lorsqu’ils étaient ici.

“Louise adore dessiner et faire des croquis et essayait très patiemment d’amener Charlotte à faire des photos de lapins et de cerfs.

“En raison de son talent artistique évident, la reine a permis à Louise de parcourir une partie de la collection de croquis des Highlands de la reine Victoria qui sont conservés à Balmoral mais qui sont rarement déterrés de nos jours.”