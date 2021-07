Lady Louise ‘pourrait utiliser le titre de princesse quand elle aura 18 ans dans quelques mois’ après la rangée de titres Charles et Edward

LADY Louise pourrait utiliser son titre de princesse lorsqu’elle aura 18 ans dans quelques mois seulement après que le prince Charles veut empêcher son père d’utiliser le titre de duc d’Édimbourg.

La fille du comte et de la comtesse de Wessex aura légalement le droit de se faire appeler Son Altesse Royale la princesse Louise, tout comme ses cousines Béatrice et Eugénie.

Lady Louise peut choisir d’utiliser son titre de princesse en novembre Crédit : Rex

Elle a légalement le droit de se faire appeler Son Altesse Royale la princesse Louise Crédit : Getty

Mais elle pourrait être seule dans son changement de titre car le prince Charles refuserait d’accorder à son jeune frère Edward – le père de Louise – le titre de duc d’Édimbourg après la mort de leur père Philip.

Une source a déclaré au Daily Mail : « Si Charles veut jouer à des jeux stupides sur des titres, Edward et Sophie devront peut-être s’assurer qu’ils utilisent les titres que leur famille possède déjà.

« Louise est une adolescente humble et n’agit pas comme une princesse, mais elle en est une, c’est un fait. »

Edward a attendu plus de vingt ans pour hériter du titre de son défunt père – mais Charles serait moins enthousiaste à l’idée.

Conformément à la tradition royale, le titre de duc d’Édimbourg a immédiatement été transmis au fils aîné de Philip, Charles, après sa mort en avril.

Mais on s’attendait depuis longtemps à ce que le titre soit transmis à Edward.

En 1999, le palais de Buckingham a annoncé qu’Edward succéderait à son père dans le duché «en temps voulu» avec la bénédiction de la reine et de Philip.

Après son mariage avec Sophie Rhys-Jones cette année-là, la reine lui a accordé le titre de comte de Wessex, titre qu’il a choisi.

Mais Charles se demanderait s’il doit rompre avec l’engagement alors qu’il réévalue son propre avenir, selon le Sunday Times.

Une source proche de Charles a déclaré au journal : « Le prince est le duc d’Édimbourg en l’état, et c’est à lui de décider ce qu’il advient du titre. Cela n’ira pas à Edward.

Un autre a déclaré: « Édimbourg n’ira pas vers eux (les Wessex) en ce qui concerne le prince. »

Lors de l’accession éventuelle de Charles au trône, le titre de duc d’Édimbourg fusionnera avec la couronne, ce qui signifie que le nouveau roi pourra accorder à Edward le titre de duc d’Édimbourg.

Cela laisse à Charles la décision d’accorder le titre à Edward, un autre membre de sa famille, ou de le laisser en suspens.

Tous les enfants du fils d’un monarque se voient attribuer le statut princier et le style d’Altesse Royale.

Comme William, Harry, Béatrice et Eugénie, les enfants d’Edward – Louise et James – sont également techniquement HRH.

Mais au moment de leur mariage, Edward et Sophie ont annoncé que leurs futurs enfants n’utiliseraient pas le style royal.

Cependant, la comtesse a révélé en 2020 que la décision leur appartiendra finalement une fois qu’ils auront 18 ans.

Ainsi, Lady Louise et James, le vicomte Severn, pourraient devenir SAR la princesse Louise et SAR le prince James en novembre 2021 et décembre 2025 respectivement.

La comtesse a déclaré: « Nous essayons de les élever en sachant qu’ils sont très susceptibles de devoir travailler pour gagner leur vie.

« Nous avons donc pris la décision de ne pas utiliser les titres RHS. Ils en ont et peuvent décider de les utiliser à partir de 18 ans. »

Bien qu’elle ait ajouté que cela était « hautement improbable ».

Le prince Charles serait réticent à accorder à son frère Edward le titre de duc d’Édimbourg Crédit : AFP