La star de Dancing On Ice, Lady Leshurr, aura huit fans spéciaux qui l’encouragent ce soir – les enfants orphelins de sa défunte sœur bien-aimée.

Les enfants, âgés de 6 à 16 ans, l’ont acceptée depuis le canapé.

Leshurr, de son vrai nom Melesha Katrina O’Garro, était aux côtés de sa sœur Carmen lorsqu’elle est décédée d’un cancer du sein en janvier 2019, à l’âge de 39 ans. Tragiquement, le mari de Carmen est également décédé.

Maintenant, leurs enfants sont pris en charge par la maman dévouée de Leshurr, Carol, qui a quitté son emploi de soignante pour les élever.







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



S’adressant au Sunday Mirror, le rappeur a déclaré: «Ma sœur voulait une grande famille, elle a toujours dit cela. C’était une maman formidable. Nous étions très proches.

Leshurr, 32 ans, a raconté à quel point la mort de Carmen était «stressante et triste», mais la rappeuse était plus qu’heureuse d’utiliser sa fortune dans le secteur de la musique pour soutenir la famille – et acheter un nouveau pad à sa mère à Birmingham.

«Ma mère est un ange, elle les a tous pris», dit-elle. «J’ai acheté une maison à ma mère pour qu’il y ait plus d’espace pour eux.»

Dimanche dernier, la famille s’est réunie avec enthousiasme autour de la télévision alors que Leshurr faisait l’histoire de Dancing On Ice en tant que première femme à ouvrir une routine en rappant.

Elle rayonnait: «Ils me regardaient tous. Ils sont très fiers.







(Image: instagram.com/imladyleshurr)



«Les enfants ont eu une soirée cinéma pendant que je patinais et criaient apparemment à la télé.

«Avant le verrouillage, j’allais à Birmingham tous les week-ends pour essayer d’aider, et quand j’étais en congé, je venais à Birmingham et les emmenais à l’école. J’avais l’impression d’avoir des responsabilités.

«Ils n’ont pas leurs deux parents et je veux qu’ils aient une enfance convenable.

«Je veux qu’ils aillent quelque part; Je veux qu’ils voient le monde.

«Les faire sourire me rend vraiment heureux.»

Leshurr a été principalement élevée par sa mère Carol, 60 ans, qui a jonglé avec trois emplois pour aider à soutenir la star et ses quatre frères et sœurs.







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



Enfant, Leshurr s’enfermait dans sa chambre pour écrire de la poésie et des paroles de chansons.

Mais quand elle avait 22 ans, elle a quitté la maison et a déménagé à Londres dans le but de réaliser ses rêves.

«Je dormais sur les canapés des gens et je vivais dans des sacs et des boîtes jusqu’à ce que j’aie ma propre place en 2016», a-t-elle déclaré. «Ce fut une lutte difficile mais agréable.»

Leshurr remercie sa mère Carol de lui avoir permis de croire que tout est possible.

Elle a dit: «Elle a été mère et père. Et cela a fait de moi une femme dure et forte. Je ne prends pas non pour réponse.

Leshurr est devenu célèbre après une guerre d’enchères entre 11 maisons de disques. Elle a même refusé un contrat d’un million de livres sterling parce que «ça ne se sentait pas bien».

Leshurr est surtout connue pour sa série Queen’s Speech de raps freestyle, qui étaient extrêmement populaires en 2016.









Cette année-là, elle a également remporté le prix MOBO du meilleur acte féminin.

En 2019, elle a décroché le prix du meilleur rap / Grime Act et en 2020, elle a remporté le prix de la meilleure femme solo aux Birmingham Music Awards.

Leshurr était ravi de recevoir la médaille de l’Empire britannique dans les honneurs d’anniversaire 2020 pour ses services à la musique et à la charité.

Et elle est maintenant sur son propre label indépendant, Unleshed Records. Dans Dancing On Ice de la semaine dernière, Leshurr – qui est en partenariat avec la patineuse professionnelle Brendyn Hatfield – s’est retrouvée dans le skate-off. Ce soir, elle visera à impressionner les juges pour éviter d’obtenir le démarrage du programme.







(Image: Getty)



Mais elle a failli ne pas se rendre sur les scènes live après s’être blessée au genou. Elle a expliqué: «J’ai dû me reposer pendant deux semaines, puis je me suis relevée et ça a été incroyable.

«Parfois, j’oublie que je suis filmé et que je m’amuse trop, alors je dois rester concentré.»

Quoi qu’il arrive ce soir, Leshurr est heureuse d’avoir bien fait avec sa défunte sœur.

Elle a ajouté: «Je parle toujours à

ma soeur et quand je fais quelque chose d’énorme, comme ce spectacle,

Je sens son énergie.

«Je sais que j’ai dû la rendre fière. Cela signifie tout. »