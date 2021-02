La rappeuse Lady Leshurr est la définition du tallawah. «C’est un mot que nous utilisons chez nous, de mon héritage caribéen», dit-elle. «Cela signifie fort et sans peur.»

Sa performance éblouissante dans Dancing on Ice montre l’esprit combatif qui la rend déterminée à briser toutes les barrières sur son chemin.

Et bien qu’elle refuse de se considérer comme une sorte de victime, elle admet qu’en tant que femme noire, elle a fait face à certains obstacles. «Nous devons travailler 10 fois plus dur», dit-elle.

Mais sa devise est: «Chaque fois que j’ai un non, je le transforme en oui.»

Ayant grandi sous le nom de Melesha O’Garro dans un quartier à prédominance blanche de Solihull, dans les West Midlands, elle dit n’avoir jamais vu la couleur ni ressenti de discrimination. «Je ne savais même pas que j’étais noire», dit-elle. «C’était comme ça dans mon quartier.»







(Image: Getty)



Mais les barrières ont commencé à apparaître à mesure qu’elle grandissait et vivait au-delà de son quartier.

Le joueur de 32 ans a déclaré: «En vieillissant et en commençant à parcourir le monde, j’ai réalisé qu’il y avait des gens qui vous percevraient différemment.»

Être une femme était un facteur, ainsi que la couleur de la peau.

Elle dit: «Il y avait un moment où il fallait regarder d’une certaine manière, avoir du sex-appeal, porter les cheveux longs, se maquiller … Quand j’ai eu ma première introduction à [record] les étiquettes et les réunions, c’était l’une des suggestions qui revenait à chaque fois. Je suis un petit garçon manqué. Je porte à peine des robes.

Elle a tenu bon – mais certaines expériences l’ont laissée plus ébranlée. En 2016, l’année où elle a remporté le prix MOBO du meilleur acte féminin, elle a été malmenée par un garde dans un aéroport espagnol.







(Image: Getty)



Elle raconte: «Je rentrais d’un concert chez moi, je suis allée dans les boutiques hors taxes et j’ai demandé où se trouvaient les parfums.

«J’ai entendu le garde de sécurité dire ‘perra negra’ – black b ****.

«J’ai demandé ‘Vous venez de m’appeler …?’ Il est devenu défensif. Puis il a attrapé ses menottes, et c’est à ce moment-là que j’ai résisté parce que je me disais: «Qu’est-ce que tu fais? Il y avait des gens partout, filmant, beaucoup étaient anglais, c’était très embarrassant et agressif.

Elle dit que lorsque les menottes ne se sont pas ouvertes, le garde a commencé à lui frapper les bras avec elles, la laissant avec des coupures. Elle a été emmenée «comme une criminelle» dans une pièce où elle a été interrogée par d’autres gardes jusqu’à ce qu’elle insiste pour qu’ils regardent des images de vidéosurveillance.

Elle dit: «Quand ils ont vu, ils ne m’ont pas présenté d’excuses, ils ne m’ont même pas regardé, ils ont juste montré la porte.







(Image: Getty)



Après avoir retrouvé l’ami avec lequel elle voyageait, ils ont été emmenés au comptoir des vols, où, dit-elle, les fonctionnaires ont dit au personnel de ne pas les autoriser à monter à bord parce qu’ils avaient été «perturbateurs».

Les deux ont dû passer la nuit à l’aéroport en attendant un autre vol.

Elle dit: «Vous ne pouvez pas reproduire ce sentiment. Cette fureur, cette douleur, cette douleur, cette colère qui s’accumule en vous parce que vous ne pouvez rien y faire.

Elle avait essayé de le mettre derrière elle mais s’était prononcée l’année dernière au milieu des manifestations Black Lives Matter qui avaient suivi le meurtre de George Floyd par des policiers blancs à Minneapolis, aux États-Unis.

«Je n’ai raconté cette histoire qu’à cause de Black Lives Matter», dit-elle. «Cela m’a fait réaliser que beaucoup de gens vivent cela quotidiennement.»







(Image: ITV)



Elle «félicite» le footballeur Marcus Rashford pour avoir dénoncé les abus racistes sur les réseaux sociaux. Leshurr dit que les sites comme Instagram, appartenant à Facebook, doivent agir. Cette semaine, la société a annoncé qu’elle commencerait à interdire les comptes envoyant des messages directs abusifs.

Leshurr dit: «Il y aura beaucoup de jeunes sur Internet qui ne savent même pas que quelque chose est offensant, car il est toujours affiché.

«Il y a des choses qu’ils vont supprimer qui sont moins offensantes.»

Cet esprit combatif «tallawah» est ce qui l’a amenée à se rendre à la patinoire avec la patineuse professionnelle Brendyn Hatfield.

«C’est une chose très effrayante de faire partie, mais je voulais essayer de nouvelles choses», dit-elle. «Nous ne montrons aucune peur, nous y allons simplement. Je me sens toujours comme ça avec Brendyn, comme une petite fusée de poche.







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



La semaine dernière, elle a décroché les meilleurs scores pour sa routine Candyman, et pour le spectacle de la Saint-Valentin, le duo se produira en tant qu’Anthony et Cleopatra au Maneater de Nelly Furtado.

Mais les sourires de Leshurr cachent un chagrin personnel après la mort de sœur Carmen d’un cancer du sein en 2019, à l’âge de 39 ans.

Son mari était déjà décédé, alors leurs huit enfants sont devenus orphelins.

La mère de Leshurr a maintenant abandonné son travail de soignante pour s’occuper d’eux dans une maison que Leshurr a aidé à acheter.

La star raconte: «Je me suis impliqué dans Dancing on Ice pour me distraire du deuil. Cela m’a vraiment aidé et je sais que ma sœur me regarde, je sais qu’elle est heureuse et fière.

