Lady Kitty Spencer, la nièce de la princesse Diana, étourdie en robe de mariée

La robe de mariée de Lady Kitty Spencer en est une pour les livres.

La nièce de la princesse Diana abasourdie dans une magnifique robe de mariée, conçue par Dolce & Gabbana, sur une photo partagée dimanche par la créatrice italienne sur Instagram. « Un aperçu des robes #AltaModa créées exclusivement par Dolce&Gabbana pour @kitty.spencer le jour le plus important de sa vie », peut-on lire en légende. « Les looks incluent une robe de mariée en dentelle d’inspiration victorienne. »

Sur la photo, la mondaine de 30 ans, dont le père est le frère de la princesse Diana, Earl Spencer, est parfaitement en équilibre dans la robe de mariée d’inspiration victorienne, qui comportait un col haut et un voile au sol.

La maison de couture de luxe a conçu plus de looks pour le grand jour de Lady Kitty, y compris une « robe illusion en tulle bleu bébé et une cape brodée de fleurs au point de croix ».

Les fiançailles de Lady Kitty avec l’homme d’affaires millionnaire de la mode Michael Lewis, 62 ans, ont été annoncés en janvier 2020. Les deux se fréquentent depuis plus de deux ans, selon Harper’s Bazaar.

Lady Kitty a accessoirisé la robe bustier en tulle bleu bébé avec un collier de diamants avec des pierres précieuses roses avec des boucles d’oreilles et une bague assortie.

Partageant un clip vidéo de la mariée essayant les différents looks, Dolce & Gabbana a écrit dans la légende que les robes exclusives faites à la main célébraient la « beauté de la mariée » et la « passion pour #AltaModa et la joie absolue de l’occasion. »

La chanteuse et compositrice anglaise Pixie Lott s’est rendue sur Instagram pour partager un message de félicitations à Lady Kitty, en écrivant : « absolument magnifique @kitty.spencer @dolcegabbana pure beauty inside and out ❤️ Félicitations Kitty et Michael ! Tellement ❤️❤️❤️ »

L’épouse d’Idris Elba, Sabrina Elba, s’est rendue sur Instagram Stories pour féliciter également Lady Kitty.

« La plus belle mariée et le plus beau mariage », a-t-elle légendé la photo de la mariée dans sa robe de mariée Dolce & Gabbana. « Félicitations pour votre grand jour. Vous êtes littéralement un phare de lumière. ❤️ @kitty.spencer »

Jade Holland Cooper a écrit sur Instagram Stories : « La mariée la plus INCROYABLE et le mariage le plus parfait que nous vous aimons. »

Cooper a ajouté que la robe de mariée « était à couper le souffle ».

Un jour avant que Dolce & Gabbana ne partage des photos de sa robe de mariée sur les réseaux sociaux, Lady Kitty a posté une photo d’elle à l’extérieur de la Piazza del Duomo à Florence, en Italie.

« La meilleure façon de voir la Piazza del Duomo – tôt le matin sans âme en vue « , a-t-elle légendé la photo.

Lady Kitty est la fille aînée de Charles Spencer. Il est le père de six autres enfants – issus de trois mariages différents – dont les jumelles Lady Eliza et Lady Amelia, et Louis Spencer, 27 ans, vicomte Althorp.

Suite:La statue de Diana réunira le prince William et le prince Harry. Peut-il réparer leur faille ?