Lady Gaga et Beyoncé il n’est peut-être pas tombé une suite de « Téléphone » sur Cowboy Carter, mais l’idée d’une autre collaboration n’est pas exclue.

Parler avec Denny Directo d’ET lors de la première à Los Angeles de Bal Gaga Chromatica Jeudi, la chanteuse de « Bad Romance », âgée de 38 ans, a déclaré qu’en ce qui concerne la nouvelle musique et le suivi de sa collaboration emblématique avec Queen Bey, elle travaillait toujours et était toujours ouverte à donner aux fans ce qu’ils voulaient.

« Je travaille tout le temps sur ma nouvelle musique et je la vis et la respire vraiment », a-t-elle déclaré à propos de son septième album studio très attendu, qui suivra celui de 2020. Chromatique. « J’ai juste hâte de le donner aux fans. »

A propos du « projet complètement différent » et du moment où ses petits monstres peuvent s’y attendre, elle a ajouté : « Ils détestent quand je dis ‘Bientôt’, mais bientôt. »

Lady Gaga sur scène lors du Chromatica Ball à Los Angeles en septembre 2022 – Getty Images

Et pour les millions de mélomanes qui veulent connaître le statut de la deuxième partie de « Telelphone », après que tous les signes soient apparus dans cette direction plus tôt cette année, Gaga dit que rien n’est concret (du moins ce qu’elle peut dire), mais que elle attendra patiemment près d’elle cellule Téléphone.

« Chaque fois que Beyoncé appelle, j’aimerais décrocher le téléphone », a déclaré la chanteuse et lauréate d’un Oscar à ET.

En février, lorsque Beyoncé est apparue dans une publicité Verizon pendant le Super Bowl et a taquiné une nouvelle musique, les fans ont rapidement deviné qu’elle album maintenant sorti inclurait une fonctionnalité avec le Une star est née actrice car les motifs country dans les images et vidéos promotionnelles correspondaient à l’ambiance du clip « Telephone » sorti en 2010.

Bien que le nombre exact de streams sur leur deuxième collaboration – ils ont également sorti ensemble une chanson intitulée « Video Phone » en 2009 – soit inconnu, le clip de « Telephone » a été visionné plus de 467 millions de fois sur YouTube.

Morale de l’histoire? Tout est possible et les fans de Gaga devraient se manifester davantage auprès des deux icônes pop.

Quant au nouveau film de Gaga — une version professionnelle de la tournée homonyme qui a eu lieu retardé par le COVID-19 — elle dit qu’après près de deux ans de travail et de montage en tant que star et réalisatrice, elle ne pourrait pas être plus excitée que le projet soit enfin disponible.

« Je suis vraiment excité que les fans voient tous les détails du spectacle. Il y a peu de choses que l’on peut voir dans un stade et nous sommes tellement concentrés sur tout », a déclaré Gaga à propos de l’introduction de la tournée mondiale dans la vie des fans. pièces.

Cela inclut des regards rapprochés sur tout, de la mode à la manière dont l’histoire qui se déroule tout au long du spectacle s’est déroulée.

« C’est juste une expérience qu’on ne peut vraiment pas reproduire à moins de la voir dans ce film, alors j’espère que les gens l’apprécieront vraiment parce que c’est vraiment une expérience jamais vue auparavant », a-t-elle déclaré.

Regardez la bande-annonce de Bal Gaga Chromatica dans le lecteur ci-dessous :

Bal Gaga Chromatica premières le 25 mai sur HBO et Max.

