Lady Gaga sur la profonde connaissance de Harley Quinn de son fiancé Michael Polansky

Le fiancé de Lady Gaga, Michael Polansky, la connaît désormais bien Joker : Folie à Deux personnage Harley Quinn.

Gaga a révélé qu’elle était si profondément ancrée dans la mentalité de Harley qu’elle est restée dans son personnage même à la maison avec son fiancé. Joaquín Phoenix dans celui de Todd Phillips Joker : Folie à Deux.

« Je n’avais pas fini avec ce personnage quand j’ai fini de faire le film. La créer a eu un effet profondément profond sur moi. La façon dont je me prépare aux choses, Michael a aussi assez bien connu Lee, et c’est pourquoi nous avons conçu ce film. projet ensemble », a-t-elle déclaré Divertissement hebdomadaire.

Gaga a récemment sorti un album intitulé Harlequin qui comprenait des reprises de chansons à succès et deux chansons qu’elle et Joaquin Phoenix ont chantées dans le film.

« Nous voulions faire quelque chose pour célébrer la complexité d’une femme qui porte un danger en elle et qui porte également un sentiment de douceur et ne peut être définie. De la même manière que vous ne pouvez pas définir Lee dans le film, vous ne pouvez pas non plus définir elle dans cet album, à travers le genre. »

Elle a ensuite révélé que Michael avait apporté une contribution significative à son album en disant : « Je pense que c’est une belle chose quand vous pouvez, avec votre partenaire, partager une expérience artistique qui peut être difficile pour certaines personnes, mais Michael me comprend tellement. eh bien, cela a en fait donné naissance à ce disque.

Elle a ajouté : « Au contraire, sa compréhension de Lee dans notre vie quotidienne et à travers le tournage du film l’a aidé à devenir un collaborateur incroyable. Il travaillait toujours sur la manière de pousser le son pour raconter son histoire de manière sonore. d’une manière qui serait vibrante, mais aussi tendue, dangereuse et aussi pure ?

Lady Gaga et Michael Polansky ont accidentellement révélé leurs fiançailles lors des Jeux olympiques de Paris alors qu’ils rencontraient le Premier ministre français Gabriel Attal.