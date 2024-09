Lady Gaga s’envole et se réjouit dans « Joker: Folie à Deux »

Lady Gaga reste dans son personnage Arlequin. C’est son compagnon Joker : Folie à Deuxinspirée de son rôle de Harley Quinn. Mais c’est un album luxuriant de swing jazzy, principalement des standards, juste dans son sweet spot. Arlequin est dans le mode chic de ses albums de Tony Bennett Joue contre joue et L’amour à vendreainsi que sa résidence Jazz & Piano à Vegas. C’est la première fois qu’elle enregistre des standards depuis le décès de son bien-aimé Bennett l’année dernière. Comme elle l’a dit à Angie Martoccio de Rolling Stone, elle voulait « créer une version moderne de la pop vintage ».

Gaga appelle cela « LG 6.5 », alors que le monde attend avec impatience le prochain album complet de Gaga, qui devrait arriver en février – son premier depuis 2020. Chromatique. Arlequin est un espace réservé alléchant, mais c’est tout elle, puisque la passion de Gaga pour le glamour et le grotesque du vieux Hollywood a toujours été profondément ancrée dans son âme de monstre de renommée. Elle apporte beaucoup de sa propre personnalité et de sa présence à « The Joker » – la chanson du spectacle Anthony Newley/Lesley Bricusse de Le rugissement de la peinture grasse – L’odeur de la foulerendu célèbre par Shirley Bassey. (Pas l’ode du Steve Miller Band au son de minuit.) Elle fait écho à Judy Garland partout, de « Good Morning » à « Get Happy ».

Elle se déchaîne dans « I’ve Got The World on a String », le standard Harold Arlen/Ted Koehler de 1932, et déclenche une tempête dans « If My Friends Could See Me Now », du tube Verdon/Fosse de 1966. Douce charité. D’autres interprétations sont plus simples (« Close to You ») ou liées au film d’une manière qui ne se suffit pas nécessairement à elles-mêmes, comme dans « Oh, When The Saints », avec un changement clé pour presque chaque couplet. Pour la finale meurtrière, elle vampirise à travers le fanfaronnade Sinatra des années 60 de « That’s Life », une chanson parfaite pour Gaga – sa bravade rappelle la version de David Lee Roth. Lorsqu’elle dit : « J’ai été une marionnette, un pauvre, un pirate, un poète, un pion et une reine », c’est une déclaration de fait.

Mais le point culminant est son propre « Happy Mistake », l’un des deux originaux parmi les standards, avec la valse mousseuse « Folie à Deux ». Elle exploite le lien entre son alter ego Harley Quinn et elle-même, cachant sa douleur derrière du maquillage et des costumes pour que le spectacle puisse continuer, pleurant les larmes d’un clown quand il n’y a personne autour. « Ma tête est remplie de miroirs brisés », déplore Gaga, au-dessus de la guitare acoustique. « Si je pouvais réparer les pièces cassées/Alors je ferais une heureuse erreur. » Ce n’est pas la première fois qu’on lui demande comment elle est devenue accro à l’attention et à l’adoration constantes du monde. Sur Arlequinelle utilise tous ces artefacts de la pop vintage pour poursuivre une histoire qu’elle raconte tout au long de sa carrière.