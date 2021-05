Lady Gaga se souvient du traumatisme d’une agression sexuelle

La chanteuse Lady Gaga, lauréate d’un Grammy et d’un Oscar, a récemment parlé de son traumatisme d’avoir été violée, tout en parlant de la série d’Oprah Winfrey et du prince Harry « The Me You Can’t See ».

Apparaissant dans le premier épisode de la série en cinq épisodes, Gaga se souvient d’avoir 19 ans lorsqu’un producteur a menacé de brûler sa musique si elle ne se déshabillait pas. Selon un rapport paru sur usatoday.com, Gaga a déclaré: « Ils n’ont pas arrêté de me demander, puis je me suis figé, et je – je ne me souviens même pas. »

Gaga a déclaré qu’elle n’était pas à l’aise de nommer son agresseur, ajoutant: « Je ne veux plus jamais affronter cette personne. » Gaga a parlé pour la première fois de son agression sexuelle dans une interview à la radio de 2014 avec Howard Stern. Elle a parlé de son diagnostic de SSPT en 2016.

Dans « The Me You Can’t See », elle a dit que sa douleur se manifestait d’une manière physique. «Et puis j’ai été malade pendant des semaines et des semaines après? Et j’ai réalisé que c’était la même douleur que j’ai ressentie quand la personne qui m’a violée m’a déposé enceinte dans un coin, chez mes parents, parce que je vomissais et j’étais malade , parce que j’avais été maltraité. J’ai été enfermé dans un studio pendant des mois », se souvient Gaga.

« J’ai eu une pause psychotique totale, et pendant quelques années, je n’étais pas la même fille », a déclaré Gaga dans la série.

Elle a ajouté: «Même si j’ai six mois brillants, tout ce qu’il faut, c’est être déclenché une fois pour me sentir mal. Et quand je dis me sentir mal, je veux dire vouloir couper, penser à mourir, me demander si je vais jamais le faire. Vous êtes frustré par vous-même, « Pourquoi est-ce que je ne vais pas mieux? Qu’est-ce qui ne va pas avec moi? » Et vous savez quoi, il n’y a rien de mal avec vous, mais il y a quelque chose qui ne tire pas correctement. «

Gaga a déclaré qu’elle avait partagé son histoire non pas pour susciter de la sympathie mais pour susciter l’empathie chez les autres, rapporte usatoday.com. « Ouvre ton cœur à quelqu’un d’autre, parce que je te le dis, j’ai vécu ça et les gens ont besoin d’aide. Cela fait partie de ma guérison, c’est de pouvoir te parler. »