Lady Gaga se souvient de la proposition « super amusante » de son fiancé Michael Polansky

Lady Gaga vient de rappeler comment son fiancé, Michael Polansky, lui a proposé.

Le couple de longue date s’est fiancé plus tôt cette année et le chanteur populaire de 38 ans a dévoilé les détails de la façon dont l’entrepreneur a posé la question.

Lors de sa dernière apparition sur le Jimmy Kimmel en direct! show, pour promouvoir son dernier film, Joker : Folie à Deuxqui sortira le 4 octobre, Gaga a révélé que l’homme de 46 ans lui avait d’abord demandé la permission avant de proposer.

«Nous sommes partis en voyage ensemble et nous avons fait de l’escalade. Nous avions déjà fait de l’escalade, ce qui était super amusant. Il ne m’a pas proposé au sommet. Nous avons grimpé jusqu’au sommet, nous avons regardé autour de nous et nous avons pris quelques photos », a-t-elle déclaré à l’animateur Jimmy Kimmel.

Gaga a poursuivi: «Nous sommes redescendus et nous retournions simplement dans la pièce. C’était très Michael de me demander s’il pouvait me le demander. Il voulait savoir si c’était acceptable de proposer avant de proposer. Je me suis dit : « Oui ! C’est tellement bon ! »‘

L’animateur de 56 ans a ensuite demandé si Polansky s’était mis à genoux pour proposer, sur quoi, le Né de cette façon crooner, a répondu : « Il ne l’a pas fait. Je suis une femme moderne. J’aime ce qu’il a fait.