Lady Gaga se maquille sans maquillage dans un didacticiel vidéo : regardez – Hollywood Life

Lady Gaga a partagé une nouvelle vidéo de tutoriel de maquillage utilisant sa marque, Haus Labs, et elle était magnifique lorsqu’elle s’est totalement démaquillée. Dans la vidéo, la femme de 37 ans a dévoilé son nouveau visage pour montrer aux téléspectateurs comment elle applique un correcteur en utilisant un nouveau produit de sa marque.

Dans la vidéo, Gaga était complètement nue tandis que ses cheveux blond platine étaient détachés et séparés sur le côté en vagues. Elle était naturellement belle sans maquillage tout en portant une bralette noire plongeante qui montrait un décolleté ample, associée à un jean taille haute.

Gaga a commencé la vidéo en parlant du nouveau correcteur Triclone Skin Tech avant de commencer à l’appliquer sur son visage et en expliquant comment obtenir une couverture. « Je commence dans le coin de mon œil et je le traîne là-bas », a-t-elle expliqué avant d’admettre: « Vous voyez comme cela laisse une belle finition crémeuse et plate. »

Lady Gaga a ensuite montré comment elle appliquait le correcteur, révélant : « J’en fais un de chaque côté pour illuminer les yeux. Ensuite, pour illuminer le centre du visage, je passe par trois autour du dessus de la tête, du nez et sous le menton. J’adore ce correcteur car il contient de l’arnica fermentée ainsi que d’autres ingrédients de soin qui calment l’inflammation de la peau. Ainsi, pendant que je dissimule les taches, je traiterai également la peau toute la journée pendant que je le porterai.

Une fois le correcteur appliqué pour dissimuler les taches, Gaga a ensuite partagé que comme « dernière étape après avoir dissimulé quelques rougeurs, nous allons soulever la peau. Alors, je prends la patte de biche en la faisant glisser vers les zones que je veux soulever : contre la mâchoire, au-dessus des joues et un peu sur le front.

Enfin, elle a utilisé le pinceau anti-cernes Haus Labs pour commencer à « le faire glisser ». Elle a ensuite admis : « Ce qui est bien avec ce correcteur, c’est qu’en seulement deux semaines, en utilisant une caféine biotechnologique, il dégonfle sous les yeux. » Comme toute dernière étape, Lady Gaga a utilisé ses doigts pour frotter le reste du produit, expliquant qu’« il fond simplement, vous donnant un fini magnifique et radieux ».