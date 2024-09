Lady Gaga s’adresse à ses détracteurs de l’université : « Je dois continuer »

Lady Gaga, icône de la culture pop et lauréate d’un Grammy et d’un Oscar, se porte plutôt bien. Mais avant d’être une artiste multiplatine, battant des records et connue de tous, elle était Stefani Germanotta, une artiste en herbe prête à tenter des choses que personne d’autre ne faisait sur scène.

Durant ses années d’études à la Tisch School for the Arts de l’université de New York, certains camarades de classe de Gaga n’ont pas compris la vision de la jeune femme et ont créé un groupe sarcastique pour dénigrer leurs camarades dans son dos. Le groupe s’appelait « Stefani Germanotta, You Will Never Be Famous » (Stefani Germanotta, tu ne seras jamais célèbre), avec une image d’en-tête montrant un grand « X » dessiné à travers elle.

Comme si la honte d’avoir eu tort à ce point n’était pas suffisante, Gaga elle-même a maintenant rendu public l’existence du groupe Facebook, des années après sa découverte.

« Certaines personnes avec qui j’étais à l’université ont fait ça il y a longtemps », a-t-elle déclaré dans un Commentaire TikTok« C’est pourquoi vous ne pouvez pas abandonner lorsque les gens doutent de vous ou vous rabaissent. Il faut continuer. »

Actuellement, Gaga fait la promotion de son prochain projet de film, Joker : Folie à Deuxqui a reçu une ovation debout après sa première au Festival du film de Venise. Mais pour ceux qui ont hâte de voir sa performance inspirée de Manson dans le rôle de Harley Quinn, le réalisateur Todd Phillips a récemment confirmé que le Joker la suite sera le dernier volet de la série.

Revisitez notre analyse de l’équipe de Gaga avec Bruno Mars, « Die With a Smile ».