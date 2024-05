Lady Gaga révèle qu’elle a eu le COVID lors de cinq concerts du Chromatica Ball

La chanteuse tease également son nouvel album

L’invitation indiquait que l’événement se déroulerait uniquement debout. « Pensez à une soirée dansante en regardant le film. »

Et c’est exactement ce que c’était. Jeudi soir, Lady Gaga a organisé une soirée dansante dans les studios de la NYA à Hollywood pour marquer la première mondiale de son film « Gaga Chromatica Ball ».

La soirée a débuté par une séance de questions-réponses animée par Scott Evans d’Access Hollywood. «C’était un moment tellement spécial. Cette tournée s’est déroulée à une époque où les gens ne pensaient pas que c’était possible. Les stades étaient pleins à craquer, ils étaient complets et [people were] tous habillés, dansant et chantant », a déclaré Gaga devant un public d’environ 400 invités, dont les stars de « RuPaul’s Drag Race » Gottmik, Sasha Velour et Violet Chachki.

Au cours de la séance de questions-réponses, Gaga a confirmé qu’elle travaillait dur sur son septième album et qu’elle était en studio tous les jours. Elle a déclaré : « J’ai écrit tellement de chansons et j’ai produit tellement de chansons. » Gaga a ajouté: « Cela ne ressemble à rien de ce que j’ai jamais fait auparavant. » Gaga a laissé entendre qu’elle aimait briser les genres et qu’elle aimait explorer la musique. Elle a déclaré : « Il y a quelque chose de vraiment beau à savoir que l’on sera aimé quoi que nous fassions. »

Gaga a également parlé de l’importance de ses fans et du réconfort qu’ils lui apportent. Elle a déclaré : « Cette industrie peut parfois sembler très isolante, mais je ne me sens jamais seule lorsque je suis avec mes fans. »

Lorsqu’on lui a demandé de révéler quelque chose qu’elle n’avait jamais dit à haute voix ou partagé auparavant, Gaga a déclaré qu’elle avait donné cinq concerts alors qu’elle était malade du COVID. Gaga a donné la priorité à la sécurité de son équipe et a déclaré : « Je l’ai partagé avec tous les membres de mon équipe. Et j’ai dit : « Je ne veux pas que quiconque se sente mal à l’aise au travail, et vous n’êtes pas obligé de performer et vous n’êtes pas obligé de travailler ce jour-là. » » Elle a poursuivi : « Je ne voulais tout simplement pas laisser tous les fans à terre. La façon dont je l’ai vu aussi, c’est comme si les fans se mettaient tous en danger chaque jour en venant au spectacle.

L’émission spéciale capture l’énergie et quelques prises de vue exceptionnelles du concert, et a été filmée devant une foule à guichets fermés de 52 000 personnes au Dodger Stadium de Los Angeles le 10 septembre 2022. Elle présente l’artiste lauréat d’un Grammy et d’un Oscar interprétant de tels succès. comme « Bad Romance », « Just Dance », « Poker Face », « Shallow », « Rain On Me » et « Stupid Love ». Le spectacle se termine avec « Hold My Hand », sa chanson nominée aux Oscars de « Top Gun : Maverick ».

Gaga a d’abord partagé la nouvelle qu’elle avait travaillé sur le film en juin 2023 : « J’ai passé d’innombrables heures dans la salle de montage pour donner vie à ma vision de ce film. C’est mon cadeau pour vous – réalisé, produit et créé par moi, aux côtés de certaines des personnes les plus talentueuses et créatives du monde. Les producteurs exécutifs du film sont son manager de longue date Bobby Campbell, le chef de la tournée Live Nation Arthur Fogel ainsi que John Janick et Steve Berman d’Interscope Records. L’équipe créative comprend également ses coiffeurs et maquilleurs de longue date Frederic Aspiras et Sarah Tanno.

Le bal célébrait le sixième album studio de Gaga, « Chromatica », sorti à l’été 2020 – une soirée dansante de morceaux alors qu’il y avait peu de fêtes et que la plupart des danses se faisaient à la maison. VariétéChris Willman de Chris Willman a écrit à propos du concert : « Gaga est restée intrépide en précisant que « Chromatica » de 2020 est l’album derrière lequel elle tourne beaucoup, avec 10 chansons de l’album de deux ans représentant un peu moins de la moitié du concert. ensemble global. Il y avait un sentiment de victoire post-pandémique dans les apartés de plus en plus longs de Gaga, à la fin du concert de plus de deux heures : « Le monde entier ne s’est pas effacé. Nous sommes tous ici, d’une manière ou d’une autre », a-t-elle déclaré. «

Entourée d’amis, de famille et de ses fans, Gaga est restée jusqu’à la toute fin et lorsque le générique est arrivé, le public s’est tourné vers elle, l’a acclamée et applaudie. La soirée dansante aurait pu se terminer, mais le pouvoir de guérison de la musique était une ambiance.

Gaga est restée fidèle à ses paroles : cet album et cette tournée seraient une soirée dansante. Il n’y avait pas de sièges à NYA. C’était la piste de danse de Gaga et tout le monde était invité à revivre les souvenirs et à « se pavaner, marcher un kilomètre et le servir à la manière d’une ville ancienne ».

Le film Chromatica Ball sera présenté en première sur HBO le 25 mai et sera disponible en streaming sur Max.