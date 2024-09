Lady Gaga révèle pourquoi elle n’a jamais répondu aux rumeurs selon lesquelles elle était un homme

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire En savoir plus Fermer Dans mes reportages sur les droits reproductifs des femmes, j’ai pu constater le rôle essentiel que joue le journalisme indépendant dans la protection des libertés et l’information du public. Votre soutien nous permet de maintenir ces questions vitales au centre de l’attention. Sans votre aide, nous ne pourrions pas lutter pour la vérité et la justice. Chaque contribution nous permet de continuer à rendre compte des histoires qui ont un impact sur la vie des gens. Kelly Rissman Journaliste d’actualités américaines

Lady Gaga a expliqué pourquoi elle avait décidé de ne pas répondre aux rumeurs qui circulaient au début de sa carrière selon lesquelles elle était un homme.

Dans une interview avec Anderson Cooper en 2011, le Joker : Folie à Deux On a demandé à la star : « Il y avait une rumeur selon laquelle vous aviez un membre mâle, que vous étiez hermaphrodite… Beaucoup d’artistes auraient publié une sorte de déclaration disant ‘Ce n’est absolument pas vrai’, mais vous vous amusez avec ça. »

L’interprète de Born This Way a répondu : « Peut-être que oui. Est-ce que ce serait si terrible ? Pourquoi diable vais-je perdre mon temps et publier un communiqué de presse sur le fait que j’ai ou non un pénis ? Mes fans s’en fichent et moi non plus. »

Maintenant, dans une apparition sur Netflix Et ensuite ? L’avenir avec Bill Gates, Gaga a expliqué pourquoi elle avait choisi de ne pas dissiper les rumeurs.

« Quand j’avais une vingtaine d’années, il y avait une rumeur selon laquelle j’étais un homme », a déclaré Lady Gaga à Gates. « J’ai voyagé partout dans le monde. J’ai fait des tournées et pour promouvoir mes disques, et presque à chaque fois que j’ai participé à une interview, il y avait des images trafiquées sur Internet. On me disait : « Il y a des rumeurs selon lesquelles tu es un homme. Qu’as-tu à dire à ce sujet ? » »

Gaga, une fervente partisane de la communauté LGBTQ+, a déclaré que les rumeurs ne lui donnaient pas le sentiment d’être une « victime » et qu’elle ne voulait pas transmettre de « honte » à un enfant accusé de la même chose.

« La raison pour laquelle je n’ai pas répondu à la question, c’est parce que je ne me sentais pas victime de ce mensonge et je me suis dit : qu’en est-il d’un enfant accusé de cela qui penserait qu’une personnalité publique comme moi ressentirait de la honte ? », a-t-elle déclaré.

« J’ai été dans des situations où régler une rumeur n’était pas dans le meilleur intérêt du bien-être d’autres personnes. »

Gaga a expliqué qu’elle était habituée à la « désinformation » et qu’elle avait décidé d’essayer de l’utiliser pour inspirer la réflexion et faire valoir son point de vue.

« Dans ce cas, j’ai essayé de susciter la réflexion et de perturber d’une autre manière. J’ai essayé d’utiliser la désinformation pour créer un autre point de rupture.

« Depuis que j’ai 20 ans, je suis habituée à ce que l’on raconte des mensonges à mon sujet. Je suis une artiste. Je trouve ça plutôt drôle. »

Les rumeurs sur Lady Gaga ont commencé après sa performance à Glastonbury en 2009, lorsqu’une photo montrant une bosse dans ses sous-vêtements est devenue virale. Lady Gaga affirme que l’image a été trafiquée.

En 2010, dans un entretien avec QGaga a répondu aux rumeurs et a parlé de la possibilité de s’y intéresser.

« Nous savons tous que l’un des sujets de discussion les plus importants de l’année a été que j’avais des pubs, alors pourquoi ne pas leur donner ce qu’ils veulent ? Je veux porter des pubs attachées à mon vagin.

« Je me comporte aussi sur scène de manière masculine et je chante dans un registre grave. Ce n’est pas un hasard, n’est-ce pas ? Je veux commenter cela d’une manière belle et artistique. Comme je veux le montrer. Et je veux appeler ce morceau « Lady Gaga Dies Hard ». »

Elle a ensuite expliqué ce que signifiaient les rumeurs, en particulier à propos d’une artiste féminine ouverte sur sa sexualité.

« Quand un mec dit : « Oh, j’ai baisé toutes ces filles cette semaine », tout le monde se tape dans la main et rigole. Mais quand une femme le fait, et que c’est médiatisé, ou qu’elle parle ouvertement de sa sexualité, ou qu’elle est libre ou libérée, on se dit : « Oh, elle doit avoir des pubs. Il y a une menace. »

Et après ? L’avenir avec Bill Gates est actuellement diffusé sur Netflix.