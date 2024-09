Lady Gaga révèle ce qui se cache derrière les rumeurs incessantes selon lesquelles elle est un homme

Lady Gaga en a assez des rumeurs selon lesquelles elle est un homme qui durent depuis des décennies.

La chanteuse de 38 ans, lauréate d’un Grammy, a récemment répondu de justesse aux rumeurs en expliquant pourquoi elle les évitait depuis le début.

« La raison pour laquelle je n’ai pas répondu à la question, c’est parce que je ne me sentais pas victime de ce mensonge », a déclaré Gaga à Bill Gates dans sa nouvelle série Et après ? L’avenir avec Bill Gates qui est sorti sur Netflix mercredi.

« Mais je me suis demandé : qu’en est-il d’un enfant accusé de cela, qui penserait qu’une personnalité publique comme moi ressentirait de la honte ? »

Gaga a expliqué que c’est après 2010 qu’une image modifiée d’elle-même est devenue virale en ligne, suscitant des inquiétudes quant à son genre.

« Il y avait cette image sur Internet qui avait été trafiquée et ils disaient : « Vous savez, il y a cette rumeur selon laquelle vous êtes un homme. Qu’avez-vous à dire à ce sujet ? » Alexandre chanteur rappelé.

« J’ai été dans des situations où régler une rumeur n’était pas dans mon intérêt – je pensais au bien-être des autres », a ajouté la pop star dans la nouvelle émission du milliardaire abordant « les problèmes les plus urgents du monde ».

« Dans ce cas, j’ai essayé de susciter la réflexion et de perturber les débats d’une autre manière. J’ai essayé d’utiliser la désinformation pour créer un autre point de rupture. »

Gaga avait déjà critiqué cette question lors d’une interview avec Anderson Cooper en 2011.

« Pourquoi diable vais-je perdre mon temps et publier un communiqué de presse pour dire si j’ai ou non des p**** ? », a déclaré la chanteuse, alors âgée de 24 ans. « Mes fans s’en fichent et moi non plus. »

À un autre moment de la même interview avec Cooper, Gaga a taquiné ses détracteurs à propos de son « appendice masculin », en disant : « Peut-être que j’en ai un. Est-ce que ce serait si terrible ? »