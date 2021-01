Lady Gaga est peut-être une puissante mère monstre pour ses fans, mais la pandémie de coronavirus l’a laissée se sentir moins puissante que d’habitude.

La chanteuse de « Chromatica », 34 ans, a déclaré à USA TODAY qu’elle partage ce que beaucoup de gens ressentent pendant cette période: « un sentiment épique d’impuissance face à ce qui se passe dans le monde ».

« Nous avons rencontré un super virus qui est épique dans ses proportions désastreuses », a-t-elle déclaré. « Donc, ce sentiment d’impuissance à certains égards est, je pense, quelque chose que nous partageons tous. »

La pandémie l’a dynamisée d’autres manières, cependant, ajoutant qu’elle «m’a vraiment mobilisée pour travailler sur la façon dont je peux aider le monde».

Elle agit notamment en s’associant à l’International WELL Building Institute pour son WELL Health-Safety Rating, qui évalue quels bâtiments et entreprises ont pris des mesures pour atteindre un certain niveau de sécurité au milieu du COVID-19. Les espaces qui répondent aux exigences reçoivent un sceau WELL Santé-Sécurité qui indique qu’ils ont réussi.

Gaga espère que ce sera « l’un des mouvements qui fait partie de la reconstruction de notre communauté mondiale et de la reconstruction de nos communautés locales », en montrant aux gens que nous « pouvons revenir à la normalité sans citation, mais nous devons le faire en toute sécurité. «

Elle s’est également efforcée de garder sa santé mentale sous contrôle en restant active.

«C’est vraiment important pour moi de continuer à bouger mon corps. C’est vraiment important pour ma santé mentale», a-t-elle déclaré. « Donc, je fais, vous savez, des exercices réguliers que je ferais normalement. Mais je fais surtout des promenades, et je fais principalement de la randonnée. Je porte mon masque et je fais des randonnées. »

Elle a dit qu’elle «avait l’habitude d’être très nerveuse à propos des randonnées» à cause de sa douleur chronique, mais qu’elle a surmonté ses inquiétudes.

« J’ai découvert pendant COVID que … vous pouvez saisir le courage qui se passe dans l’univers et saisir cette bravoure et la mettre en vous-même et être sans peur », a-t-elle expliqué.

Elle espère que les autres resteront actifs, que ce soit par le biais d’un cours de yoga en ligne ou d’une «promenade dans le quartier où vous vivez», alors que le monde est «au milieu d’une crise de santé mentale».

« J’encourage vraiment les gens à bouger leur corps et à être dans le monde. Portez des masques, restez en sécurité, mais n’oubliez pas de bouger. Parce que lorsque votre énergie stagne comme ça, cela peut vraiment entraîner des problèmes de santé mentale », a-t-elle déclaré. «Je crois vraiment qu’en pratiquant des compétences de tous les jours … comme bouger son corps, boire beaucoup d’eau, manger sainement, prendre soin de soi, prendre soin de soi – ce sont des choses que nous devons nous assurer que nous faire pour prendre soin de nos esprits. «

Gaga est également sortie pour chanter l’hymne national lors de l’inauguration du président Joe Biden le 20 janvier, qu’elle a décrit comme une «belle et joyeuse journée».

« Je me suis sentie très, très honorée d’être là, je me sens toujours très honorée d’avoir été invitée à chanter notre hymne national, et ce sera toujours un honneur pour moi de chanter aux gens formidables de ce pays », a-t-elle déclaré. « Et je voulais vraiment chanter pour tout le monde. Dans un moment de guérison, de convivialité, et j’avais aussi beaucoup à l’esprit la construction de la communauté bien-aimée, la communauté bien-aimée dont le Dr Martin Luther King Jr. rêvait. »

Elle a ajouté qu’elle était « tellement captivée » par les paroles d’Amanda Gorman, la diplômée de Harvard, lauréate nationale de la jeunesse poète et la plus jeune poète inaugurale de l’histoire des États-Unis qui est devenue une vedette de l’inauguration.

«Elle était tout simplement géniale – Quelle belle et charmante jeune femme», dit-elle à propos de Gorman.

À propos de sa propre performance, Gaga a ajouté: « Je veux vraiment continuer à faire un travail que je crois essentiel, qui est la gentillesse. La gentillesse est essentielle. »

