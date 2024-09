Lady Gaga répond aux spéculations sur son sexe, aux rumeurs selon lesquelles elle était un homme et pourquoi elle n’a pas parlé | Lady Gaga | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Lady Gaga a parlé des rumeurs selon lesquelles elle était un homme au début de sa carrière.

Lorsque la pop star de 38 ans est apparue sur la scène dans les années 2010, des photos truquées ont circulé en ligne suggérant qu’elle avait des organes génitaux masculins.

Lors d’une récente interview, Gaga Elle a révélé ce qu’elle pensait des rumeurs et pourquoi elle n’y avait pas répondu activement à l’époque.

Pendant que sur Et après ? L’avenir avec Bill Gates, Gaga Elle a dit qu’il la suivait partout où elle allait.

« J’ai voyagé partout dans le monde. J’ai fait des tournées et pour promouvoir mes disques, et presque à chaque interview, on disait… il y avait cette image sur Internet qui avait été trafiquée… Ils disaient : « Il y a des rumeurs selon lesquelles tu es un homme. Qu’est-ce que tu as à dire à ce sujet » », se souvient-elle, via Variété.

Pourquoi n’a-t-elle pas eu grand-chose à dire à l’époque ? « La raison pour laquelle je n’ai pas répondu à la question, c’est que je ne me sentais pas victime de ce mensonge et je me suis dit : qu’en est-il d’un enfant accusé de cela qui penserait qu’une personnalité publique comme moi aurait honte ? »

« J’ai été dans des situations où le fait de rectifier une rumeur n’était pas dans l’intérêt des autres. Dans ce cas, j’ai essayé de susciter la réflexion et de perturber les esprits d’une autre manière. J’ai essayé d’utiliser la désinformation pour créer un autre élément perturbateur », a-t-elle poursuivi.

Gaga « J’ai l’habitude d’entendre des mensonges sur moi depuis que j’ai 20 ans. Je suis une artiste. Je trouve ça plutôt drôle », a-t-elle ajouté.

