Lady Gaga rend un hommage sincère à Tony Bennett : « Mon ami me manquera pour toujours »

La chanteuse Lady Gaga a partagé un hommage sur Instagram tôt lundi matin à son collaborateur de longue date Tony Bennett, décédé plus tôt ce mois-ci. Il avait 96 ans.

Dans le message, Gaga a déclaré qu’elle « manquerait à jamais à mon ami. Chanter avec lui, enregistrer avec lui, parler avec lui, être sur scène ensemble me manquera ».

« Avec Tony, j’ai pu vivre ma vie dans une distorsion temporelle », a écrit Gaga. « Tony et moi avions ce pouvoir magique. Nous nous sommes transportés dans une autre époque, avons modernisé la musique ensemble et lui avons donné une nouvelle vie en tant que duo de chanteurs. Mais ce n’était pas un acte. Notre relation était très réelle. Bien sûr, il m’a appris à propos de la musique, de la vie dans le showbiz, mais il m’a aussi montré comment garder le moral et garder la tête droite. « Tout droit », disait-il. »

Elle a poursuivi: « C’était un optimiste, il croyait en un travail de qualité ET en une vie de qualité. De plus, il y avait la gratitude … Tony était toujours reconnaissant. Il a servi pendant la Seconde Guerre mondiale, a défilé avec Martin Luther King Jr. et a chanté du jazz avec le plus grands chanteurs et joueurs du monde. Je pleure la perte de Tony depuis longtemps. Nous avons eu un au revoir très long et puissant.

TONY BENNETT, CHANTEUR LÉGENDAIRE, MORT À 96 ANS

Le publiciste de Bennett a annoncé le 21 juillet que le chanteur légendaire était décédé. Et bien qu’aucune cause de décès n’ait été donnée, Bennett a reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer en 2016. Pourtant, Bennett a continué à se produire dans le studio d’enregistrement et en tournée.

Parmi les performances de ses dernières années, il a fait la une de deux spectacles avec Lady Gaga au Radio City Music Hall de New York en août 2021.

Le regretté chanteur a reçu 20 Grammy Awards tout au long de sa carrière, ainsi qu’un honneur pour l’ensemble de ses réalisations en 2001. Il a remporté son dernier Grammy en avril 2022 pour son travail avec Gaga sur l’album « Love for Sale », qui était sa deuxième collaboration acclamée. avec elle. Gaga a interprété la chanson titre de l’album » Love for Sale » en solo en hommage à Bennett lors de la cérémonie de 2022 après que Bennett l’ait présentée par vidéo.

Gaga et Bennett ont interprété leur titre en duo « Cheek to Cheek » aux Grammys 2015. La performance s’est terminée avec Gaga embrassant Bennett sur la joue. Les deux ont remporté le prix du meilleur album vocal pop traditionnel cette année-là.

Les deux interprètes ont d’abord collaboré sur « The Lady Is a Tramp » de « Duets II » de Bennett en 2011.

« Bien qu’il y ait eu 5 décennies entre nous, il était mon ami. Mon vrai véritable ami », a écrit Gaga. « Notre différence d’âge n’avait pas d’importance – en fait, cela nous a donné à chacun quelque chose qu’aucun de nous n’avait avec la plupart des gens. Nous venions de deux étapes différentes de la vie entièrement – ​​inspirés. Perdre Tony à cause de la maladie d’Alzheimer a été douloureux mais c’était aussi vraiment magnifique. Une ère de perte de mémoire est un moment tellement sacré dans la vie d’une personne. Il y a un tel sentiment de vulnérabilité et un désir de préserver la dignité.

« Tout ce que je voulais, c’était que Tony se souvienne à quel point je l’aimais et à quel point j’étais reconnaissante de l’avoir dans ma vie », a déclaré Gaga. « Mais, alors que cela s’estompait lentement, je savais au fond de moi qu’il partageait avec moi le moment le plus vulnérable de sa vie qu’il pouvait – être prêt à chanter avec moi alors que sa nature changeait si profondément. Je n’oublierai jamais cette expérience. Je n’oublierai jamais Tony Bennett. »

TONY BENNETT ET LADY GAGA : LA COLLABORATION LÉGENDAIRE DU DUO MUSICAL

Bennett a vendu environ 60 millions de disques et a enregistré des albums chaque décennie depuis les années 1950.

« Si je pouvais dire quelque chose au monde à ce sujet, je dirais de ne pas négliger vos aînés, de ne pas les laisser derrière quand les choses changent », a conclu Gaga. « Ne bronchez pas lorsque vous vous sentez triste, continuez simplement tout droit, la tristesse en fait partie. Prenez soin de vos aînés et je vous promets que vous apprendrez quelque chose de spécial. Peut-être même magique. Et faites attention au silence – certaines de mes Les échanges les plus significatifs entre mon partenaire et moi étaient sans aucune mélodie. »