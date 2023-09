Lady Gaga a honoré cette semaine la mémoire de son ami et collaborateur Tony Bennett avec une interprétation émouvante de « Fly Me to the Moon » lors de son premier spectacle dans sa résidence de Vegas depuis sa mort à 96 ans en juillet.

S’adressant à sa veuve Susan Benedetto, qui était apparemment dans le public, Gaga a déclaré : « Susan, tout le monde dans ce public t’aime tellement », selon des vidéos publiées par des membres du public sur les réseaux sociaux.

La femme de 37 ans a déclaré qu’elle ne savait pas trop quoi dire à propos de Bennett lors du spectacle – elle a joué pour la dernière fois dans sa résidence Lady Gaga : Jazz & Piano à Las Vegas en mai 2022 – « parce que tout ce spectacle était pour Tony ».

« Le numéro d’ouverture, les numéros du milieu, tous les diamants, tous les instruments de musique, toute la direction, toute l’improvisation étaient dans sa mémoire », a déclaré le chanteur des « Paparazzi », vêtu d’un smoking scintillant et d’un haut-de-forme. l’auditoire.

Elle a ajouté que si elle le connaissait bien, « il serait vraiment en colère contre moi parce que je suis triste. Donc, je ne pourrais pas venir ici et être triste. »

« J’ai chanté cette chanson quand il était en vie », a-t-elle déclaré à propos de « Fly Me to the Moon », « et je vais la chanter maintenant même s’il ne l’est plus. Parce qu’il ne partira jamais. »

Gaga s’est ensuite lancée dans une version sensuelle du tube de Bennett accompagnée au piano, ajoutant à sa veuve : « Susan, ceci est pour toi. »

L’interprète de « Just Dance » a également laissé un hommage sincère sur son Instagram peu après le décès de Bennett le 21 juillet.

« Mon ami me manquera pour toujours », a-t-elle écrit à côté d’une photo d’eux deux enlacés. « Chanter avec lui, enregistrer avec lui, parler avec lui, être sur scène ensemble me manquera. Avec Tony, j’ai pu vivre ma vie dans une autre époque. Tony et moi avions ce pouvoir magique. Nous nous sommes transportés dans une autre époque, » Nous avons modernisé la musique ensemble et lui avons donné une nouvelle vie en tant que duo de chanteurs. Mais ce n’était pas un acte. Notre relation était bien réelle. »

Gaga a rencontré Bennett pour la première fois en 2011 lors d’une soirée-bénéfice à New York où elle a chanté la chanson de Nat King Cole « Orange Colored Sky ».

Ils se sont fréquemment produits ensemble et ont collaboré sur deux albums : « Cheek to Cheek » en 2014 et « Love for Sale » en 2021.

Leurs dernières performances ensemble ont eu lieu lors de deux spectacles au Radio City Music Hall en août 2021, célébrant le 95e anniversaire de Bennett.

C’étaient les derniers spectacles de Bennett. Le légendaire crooner avait reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer en 2016, ce qui rendait difficile la poursuite de ses concerts.

Gaga a déclaré dans son hommage sur Instagram : « Bien sûr, il m’a appris la musique, la vie du showbiz, mais il m’a aussi montré comment garder le moral et la tête bien droite. « Tout droit », disait-il. C’était un optimiste, il croyait au travail de qualité ET à la qualité de vie. De plus, il y avait de la gratitude… Tony a toujours été reconnaissant. Il a servi pendant la Seconde Guerre mondiale, a défilé avec Martin Luther King Jr. et a chanté du jazz avec les plus grands chanteurs et musiciens du monde. « .

Elle a ajouté qu’ils avaient eu un « au revoir très long et puissant » alors que sa santé déclinait. « Même 5 décennies nous séparaient, il était mon ami. Mon véritable véritable ami. Notre différence d’âge n’avait pas d’importance – en fait, elle nous donnait à chacun quelque chose qu’aucun de nous n’avait avec la plupart des gens. Nous étions issus de deux étapes différentes dans vie entièrement — inspirée. »