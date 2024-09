Lady Gaga réagit aux déclarations d’un groupe d’anciens camarades de classe selon lesquelles elle ne « sera jamais célèbre »

Regarde la Maintenant ! Lorsque Lady Gaga étudiait à l’Université de New York, certains de ses camarades de classe ont créé un groupe Facebook intitulé « Stefani Germanotta, tu ne seras jamais célèbre », la harcelant parce qu’elle se battait pour ses rêves. Aujourd’hui, c’est Gaga qui rit le dernier.

Mercredi, la chanteuse est revenue sur cette période de sa vie, commentant une TikTok avec une capture d’écran du groupe Facebook désormais supprimé, qui montrait une photo de Gaga avec un X géant dessus, juxtaposée à toutes ses réalisations, y compris son Oscar, ses 13 Grammy Awards, ses deux Golden Globes et de nombreux autres trophées.

« Certaines personnes avec qui je suis allé à l’université [with] « J’ai fait ça il y a bien longtemps », a commenté Gaga sur le post. « C’est pourquoi vous ne pouvez pas abandonner lorsque les gens doutent de vous ou vous rabaissent. Il faut continuer. »

Putain, ce groupe de haine sur Facebook était réel pendant tout ce temps 😭😭😭 Je commençais discrètement à penser que c’était juste quelque chose que les fans avaient inventé pour promouvoir un arc narratif détesté et apprécié pour Gaga 😭😭 pic.twitter.com/lmaM6esJa0 — adi (@folieadieux) 12 septembre 2024

Lady Gaga a brièvement fréquenté la Tisch School of the Arts de l’université de New York, avant de se retirer en 2005 pour poursuivre une carrière dans la musique et le théâtre. À cette époque, Lady Gaga a commencé à se faire un nom en se produisant dans les clubs du centre-ville de Manhattan et en développant son nom de scène Lady Gaga, inspiré par la chanson de Queen.

Il existe même des vidéos de sa chanson « No Floods » du défilé du jour de Christophe Colomb en 2005 et à un spectacle de talents de NYUavant qu’elle ne prenne le surnom de Gaga.

« Gaga est cette partie individuelle plus forte de moi-même que j’ai découverte étant jeune à New York – j’aime la musique, je rencontre de jeunes artistes, je travaille avec des musiciens, avec des écrivains, j’étudie la scène et je suis impliquée dans le style de vie », a-t-elle déclaré lors d’une interview d’Actor on Actor avec Jane Fonda pour Variété« J’ai commencé à m’appeler Gaga. »