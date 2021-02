Lady Gaga qualifie le promeneur de chiens Ryan Fischer de «héros»; la famille dit qu’il devrait se «  rétablir complètement  »

Le promeneur de chien de Lady Gaga devrait se rétablir complètement après avoir été abattu mercredi soir, selon un communiqué de sa famille.

Ryan Fischer promenait trois des chiens de la pop star mercredi soir lorsqu’un homme s’est approché du promeneur de chien et lui a tiré dessus une fois, selon l’agent de police de Los Angeles, Drake Madison.

« Notre bien-aimé Ryan a été victime d’un crime horrible et violent mercredi soir à Los Angeles », a déclaré la famille de Fischer dans un communiqué obtenu par USA TODAY vendredi. « Heureusement, Ryan reçoit actuellement des soins extraordinaires à l’hôpital et ses médecins s’attendent à ce qu’il se rétablisse complètement. »

Fischer promenait les chiens de Gaga lorsqu’une berline à quatre portes s’est arrêtée et que deux hommes ont tenté de voler les animaux, a déclaré le capitaine de police de Los Angeles Jonathan Tippett à l’Associated Press. Deux de ses chiens, Koji et Gustav, ont été volés. Un troisième chien a été laissé et récupéré plus tard.

« Ryan aime Gustavo et Koji autant que Lady Gaga; nous nous associons donc à son plaidoyer pour leur retour en toute sécurité », a ajouté sa famille.

La chanteuse, qui est actuellement en Italie pour tourner un film, a partagé vendredi une publication de ses chiens « bien-aimés » sur Instagram où elle a confirmé le vol de ses chiens et envoyé l’amour à Fischer, le qualifiant de « héros ».

« Je continue de t’aimer Ryan Fischer, tu as risqué ta vie pour te battre pour notre famille. Tu es pour toujours un héros », a-t-elle écrit.

L’actrice « A Star is Born » a déclaré dans son message Instagram qu’elle paierait 500 000 $ pour le retour en toute sécurité de ses chiens. Ceux qui ont des informations peuvent envoyer un courriel à [email protected]

« Mon cœur est malade et je prie pour que ma famille soit à nouveau entière avec un acte de gentillesse », a-t-elle écrit.

Une vidéo de surveillance d’une maison voisine montre Fischer crier à l’aide à plusieurs reprises alors qu’il tentait de combattre les suspects. La lutte s’est intensifiée avant qu’un suspect brandissant une arme de poing semi-automatique ne lui tire dessus.

On ne sait pas encore si les deux hommes étaient armés, a déclaré Tippett.

LAPD dit que les suspects ont volé les deux bulldogs et ont décollé dans un véhicule blanc. Des images de surveillance montrent que la victime a plaidé qu’elle «saignait» sur le trottoir en essayant de signaler l’aide.

La police a décrit les deux suspects comme des hommes noirs âgés de 20 à 25 ans, dont l’un a des dreadlocks blondes et était armé d’une arme de poing semi-automatique, selon un communiqué de presse du LAPD fourni par Madison.

On ne sait pas encore si Fischer a été ciblé à cause de son client célèbre.

L’événement déchirant a littéralement frappé près de chez eux pour une autre célébrité et amateur de chiens, Rebel Wilson, qui a déploré l’incident jeudi lors d’un panel Zoom de la Television Critics Association pour son prochain concours de toilettage de chiens ABC, «Pooch Perfect».

«C’est dans ma rue, à deux pâtés de maisons», a déclaré Wilson interrogé sur l’incident de la nuit. «Nous en parlions juste, parce que cela s’est produit à deux pâtés de maisons de l’endroit où je suis en ce moment et nous sommes juste choqués, dévastés. Nous espérons que toutes les personnes impliquées vont bien. Venant d’une famille montrant des chiens, il y avait parfois des incidents avec des chiens et ce serait absolument dévastateur. Et nous espérons que tout le monde va bien dans cette situation.

Lisa Vanderpump, une juge célèbre de «Pooch Perfect» qui est active dans les efforts de sauvetage de chiens, a déclaré qu’elle connaissait les chiens kidnappés et a indiqué qu’elle avait été en contact avec le cercle de Lady Gaga, bien qu’elle n’ait pas précisé la personne.

«C’est dévastateur. Je leur ai parlé ce matin », a-t-elle dit. «Je connais ces chiens personnellement et elle adore ces chiens. Nous avons ça en commun. »

Lady Gaga a un compte Instagram pour l’un de ses chiens, Miss Asia, où des publications sont régulièrement partagées.

La chanteuse de « Chromatica », 34 ans, a déclaré à USA TODAY dans une interview le mois dernier qu’elle partageait ce que beaucoup de gens ressentent pendant la pandémie: « un sentiment épique d’impuissance face à ce qui se passe dans le monde ».

«Nous avons rencontré un super virus épique dans ses proportions désastreuses», a-t-elle déclaré. « Donc, ce sentiment d’impuissance à certains égards est, je pense, quelque chose que nous partageons tous. »

La pandémie l’a dynamisée d’autres manières, cependant, ajoutant qu’elle «m’a vraiment mobilisée pour travailler sur la façon dont je peux aider le monde».

Contribution: Cydney Henderson, Bill Keveney