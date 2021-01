Lady Gaga prie pour que l’inauguration de Joe Biden mercredi « soit un jour de paix ».

La chanteuse, 34 ans, s’est rendue sur Instagram pour partager le message d’espoir avec les fans avant sa performance très attendue lors de la cérémonie.

Gaga, avec une longue liste d’artistes étoilés, devrait monter sur scène pour chanter l’hymne national alors que le président élu Biden succède à Donald Trump.

Partageant un instantané puissant d’elle-même depuis l’intérieur du bâtiment du Capitole, la hitmaker Chromatica a partagé un message touchant sur ses espoirs pour l’occasion historique.

On peut voir Gaga porter un ensemble tout blanc dans le but de symboliser la paix, en associant son regard avec un masque facial.







(Image: Lady Gaga / Instagram)



« Je prie que demain soit un jour de paix pour tous les Américains. Un jour pour l’amour, pas pour la haine. Un jour pour l’acceptation et non la peur », a-t-elle écrit à côté du cliché.

« Une journée pour rêver de notre future joie en tant que pays. Un rêve non violent, un rêve qui assure la sécurité de nos âmes. »

«Amour, du Capitole», elle a signé le message.

Gaga a admis la semaine dernière qu’elle était «profondément honorée» d’être invitée à se produire lors de la célébration inaugurale.







(Image: AFP via Getty Images)



Elle a été invitée à jouer après avoir aidé M. Biden tout au long de sa campagne présidentielle l’année dernière.

Après avoir noué des liens étroits avec M. Biden et bientôt vice-président Kamala Harris, le rôle de Gaga dans l’inauguration n’a pas été une surprise pour beaucoup.

Selon Variety, la princesse de la pop interprétera The Star Spangled Banner après la cérémonie de prestation de serment.

Partageant sa gratitude d’avoir été invitée à se produire, la chanteuse a partagé une annonce officielle sur Instagram alors qu’elle enfilait un pull « Joe » tout en sautant en l’air.







(Image: Instagram)



« Je suis profondément honorée de rejoindre @BidenInaugural le 20 janvier pour chanter l’hymne national et célébrer l’inauguration historique de @JoeBiden et @KamalaHarris », a-t-elle écrit à côté du message.

Dans un contexte de sécurité renforcée après les émeutes du Capitole, le 46e président des États-Unis sera assermenté lors d’une cérémonie très différente de celle des dirigeants qui l’ont précédé.

Cette année, il n’y aura pas une foule de gens applaudissant le nouveau président et son vice-président Kamala Harris sous la terrasse du Capitole.

Sans surprise, Donald Trump ne sera nulle part où être vu – ayant fui la ville plus tôt pour la Floride.







(Image: Getty Images)



Avant le grand jour, Fall Out Boy, Cher et Will.i.am faisaient partie d’une foule de visages célèbres qui ont participé au concert virtuel We The People ce week-end pour célébrer la prochaine présidence.

Le spécial Zoom d’une heure, qui a eu lieu dimanche, mettait également en vedette des artistes de James Taylor, Carole King et Ben Harper.

Bien qu’il s’agisse d’une affaire assez discrète, il y aura toujours de la musique et des divertissements ce jour-là alors que les citoyens américains attendent avec impatience l’assermentation du nouveau président.

Jennifer Lopez fera également une apparition lors de la cérémonie officielle de prestation de serment.

