Lady Gaga a posé topless pour une nouvelle campagne séduisante pour sa ligne de cosmétiques sans cruauté HAUS Laboratories.

La pop star de 34 ans a lancé la marque en 2019 et elle a laissé peu de place à l’imagination dans sa dernière photo alors qu’elle utilisait ses cheveux longs pour garder la photo appropriée pour Instagram.

Les images de Gaga, de son vrai nom Stefani Joanne Angelina Germanotta, sont souvent utilisées par la marque de cosmétiques sur leur page Instagram, et il y a eu quelques nouvelles photos ce week-end.

Le showstopper voit Gaga à genoux dans des sous-vêtements de couleur nude alors qu’elle tient ses bras tatoués au-dessus de sa tête.

Ses cheveux sont colorés dans un mélange chatoyant de nuances de turquoise et de violet, alors qu'ils pendent sur son corps seins nus dans une ambiance sirène.







(Image: Instagram)



La chanteuse de Born This Way avait les yeux fermés afin de pouvoir mettre en valeur le fard à paupières brun fumé de sa gamme et elle leur a donné une doublure ailée dramatique.

Ses lèvres ont reçu un brillant à lèvres aux tons mauves, qui a attiré la lumière pendant que ses photos étaient prises.

La maquilleuse Sarah Tanno, qui travaille souvent avec Gaga, a complété le look en sculptant ses traits avec une poudre bronzante chaude et une poudre éclairante.

Les laboratoires HAUS n’ont pas hésité à laisser entendre que c’était un look délibérément sensuel, sous-titrant le message: « Le temps peut devenir plus froid, mais nous réchauffons un peu les choses. »







(Image: Instagram)



Cela a été une période occupée pour Gaga car elle a fait la promotion de son sixième album studio Chromatica, qui est sorti le 29 mai et l’a vue en publier du contenu depuis.

La chanteuse a également partagé des images des coulisses dans une vidéo sur Instagram, alors qu’elle montrait le tournage du clip qui faisait la promotion de son single 911.

La vidéo, qui dure près de cinq minutes, montre tout, de Gaga devant les caméras à la coiffure et au maquillage alors qu’elle est assise patiemment dans le fauteuil.

