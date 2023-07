Le monde pleure toujours la perte du chanteur légendaire Tony Bennett, mais la superstar Lady Gaga pleure un « vrai véritable ami ».

Dans un hommage de près de 400 mots partagé sur son compte Instagram, Lady Gaga a déclaré qu’elle « manquerait à jamais à mon amie ». Lundi, la chanteuse a posté une photo d’elle et de Bennett en tenue de soirée.

« Avec Tony, j’ai pu vivre ma vie dans une distorsion temporelle. Tony et moi avions ce pouvoir magique », a écrit Lady Gaga, 37 ans, à propos de son amitié avec Bennett. «Nous nous sommes transportés dans une autre époque, avons modernisé la musique ensemble et lui avons donné une nouvelle vie en tant que duo de chanteurs. Mais ce n’était pas (sic) un acte. Notre relation était très réelle.

Bennett est décédé le 21 juillet à l’âge de 93 ans.

Lady Gaga a déclaré que le musicien vétéran lui avait appris la musique, le showbiz et « comment garder le moral et la tête droite ».

« ‘Tout droit’, disait-il. C’était un optimiste, il croyait en un travail de qualité ET en une vie de qualité », a-t-elle poursuivi. « De plus, il y avait la gratitude … Tony était toujours reconnaissant. »

Elle a dit que Bennett était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, un militant qui a marché avec Martin Luther King Jr. et un célèbre chanteur de jazz qui a joué avec certains des artistes les plus emblématiques du monde.

« Bien qu’il y ait eu 5 décennies entre nous, il était mon ami. Mon vrai véritable ami », a-t-elle écrit. « Notre différence d’âge n’avait pas d’importance – en fait, elle nous donnait à chacun quelque chose qu’aucun de nous n’avait avec la plupart des gens. Nous venions de deux étapes différentes de la vie, entièrement inspirés.

Lady Gaga a déclaré qu’elle pleurait la perte de Bennett, qui avait la maladie d’Alzheimer, « depuis longtemps ».

« Perdre Tony à cause de la maladie d’Alzheimer a été douloureux mais c’était aussi très beau. Une ère de perte de mémoire est un moment tellement sacré dans la vie d’une personne (sic). Il y a un tel sentiment de vulnérabilité et un désir de préserver la dignité », a-t-elle partagé.

« Tout ce que je voulais, c’était que Tony se souvienne à quel point je l’aimais et à quel point j’étais reconnaissant de l’avoir dans ma vie. Mais, alors que cela s’estompait lentement, je savais au fond de moi qu’il partageait avec moi le moment le plus vulnérable de sa vie qu’il pouvait – être prêt à chanter avec moi alors que sa nature changeait si profondément. Je n’oublierai jamais cette expérience. Je n’oublierai jamais Tony Bennett.

Lady Gaga a encouragé ses fans à ne pas « réduire vos aînés ».

« Ne les laissez pas derrière quand les choses changent », a-t-elle écrit. « Ne bronche pas quand tu te sens triste, continue juste tout droit, la tristesse en fait partie. Prenez soin de vos aînés et je vous promets que vous apprendrez quelque chose de spécial. Peut-être même magique.

Lady Gaga a signé l’hommage, « Je t’aime Tony. Amour, Madame.

Bennett et Lady Gaga ont collaboré à plusieurs projets au fil des ans. En 2011, le duo enregistre sa première chanson ensemble, une reprise de La dame est un clochard pour l’album de Bennett Duos II.

Plus tard, en 2014, le duo de chanteurs de jazz sort un album collaboratif intitulé Joue contre joue. Ensemble, ils ont exécuté un certain nombre de normes, y compris Nature Boy, mais belle et Ça ne veut rien dire (si je n’ai pas ce swing).

Le dernier album de Bennett, la sortie 2021 Amour à vendrea présenté une Lady Gaga sur la chanson titre, Nuit et jour.

Lorsque Bennett est décédé ce mois-ci, de nombreux fans sur les réseaux sociaux ont souhaité bonne chance à Lady Gaga. Un clip de 2021 d’elle et de Bennett se produisant au Radio City Music Hall a refait surface au moment de sa mort, dans lequel Bennett a apparemment reconnu Lady Gaga, malgré son diagnostic d’Alzheimer. Lors de la diffusion sur CBS de leur émission spéciale Une dernière fois : une soirée avec Tony Bennett et Lady GagaBennett a présenté Lady Gaga par son nom, pour le plus grand plaisir de la chanteuse.

Il est sûr de dire, @itstonybennett résumé notre réaction à @Lady Gagaparfaitement l’entrée. Ne manquez pas sa chute par le @colbertlateshow CE SOIR pour partager un aperçu de One Last Time: An Evening With Tony Bennett and Lady Gaga de dimanche. pic.twitter.com/whw5Zy3cgP – CBS (@CBS) 24 novembre 2021

Une dernière fois : une soirée avec Tony Bennett et Lady Gaga était la dernière fois que le duo s’est produit ensemble publiquement.

Au cours de sa vie, Bennett a sorti plus de 70 albums, lui rapportant 19 Grammys compétitifs – tous sauf deux après avoir atteint la soixantaine – et a bénéficié d’une affection profonde et durable de la part des fans et d’autres artistes.

— Avec des fichiers de l’Associated Press