Lady Gaga paiera 70000 £ les factures médicales du promeneur de chien qui a été abattu lors d’un vol de chien

LADY Gaga paiera la facture médicale de 70000 £ de son promeneur de chien abattu, selon des sources.

La gentille superstar de la pop aurait organisé le traitement du « héros » Ryan Fischier – après avoir été critiqué par deux dognappers hollywoodiens.

Samedi, l’actrice de A Star Is Born, Gaga, était ravie après que les bouledogues français Koji et Gustav aient été retrouvés sains et saufs dans la police.

Une source proche du chanteur de 230 millions de livres sterling a déclaré au Sunday Mirror: «Gaga se sent horrible à propos de ce qui est arrivé à Ryan et veut s’assurer qu’il est pris en charge.

«Elle l’adore absolument et lui est à jamais redevable de sa bravoure.







(Image: INSTAGRAM)



«Elle voulait également le compenser pour le travail perdu et lui a souhaité un prompt rétablissement.»

Ryan reste à l’hôpital et sa famille a déclaré vendredi qu’il devait se rétablir complètement.

Les détails sur la façon dont les chiens ont été récupérés ne sont pas clairs.

Des rapports américains ont indiqué qu’une femme les avait amenés au poste de police de la communauté olympique de Los Angeles.

Les représentants du chanteur ont ensuite confirmé qu’ils étaient les siens.

La femme semblait être «non impliquée et non associée» au vol de mercredi, a déclaré un porte-parole de la police.







(Image: SplashNews.com)



Gaga avait offert 500000 $ (359000 £) pour leur retour en toute sécurité, mais il n’est pas clair si la récompense a été réclamée.

La star – de son vrai nom Stefani Germanotta – est actuellement à Rome pour travailler sur un nouveau film de Ridley Scott, Gucci.

Dans sa première réaction publique à l’attaque, Gaga a tweeté vendredi: «Mon cœur est malade.»

«Je prie pour que ma famille soit à nouveau entière avec un acte de gentillesse. Je paierai 500 000 $ pour leur retour en toute sécurité. »

Elle a ajouté: «Je continue à t’aimer Ryan Fischer, tu as risqué ta vie pour te battre pour notre famille. Tu es pour toujours un héros.







(Image: COPYRIGHT INCONNU)



Gaga a emmené ses chiens aux American Music Awards et à son émission de mi-temps du Super Bowl 2017.

Des images ont émergé la semaine dernière montrant l’un des suspects tirant sur Ryan avant de s’enfuir avec les chiens, Koji et Gustav.

Un troisième bulldog, nommé Miss Asia, s’est enfui et a été récupéré par la police.





Notre newsletter de savon sera livrée dans votre boîte de réception avec les derniers scénarios à venir, les grands retours et les sorties surprises. L’équipe de Mirror TV est à votre disposition pour vous assurer que vous êtes au courant des dizaines de spoilers hebdomadaires, de la nostalgie brillante et des grands moments télévisés. Ne manquez pas un moment de la savane en vous inscrivant à notre email ici.

Le promeneur de chien a reçu une balle dans la poitrine.

La police poursuit toujours les assaillants.

Hier, Gaga n’a pas fait de commentaire.

La famille du héros a déclaré à TMZ: «Ryan reçoit actuellement des soins extraordinaires à l’hôpital et ses médecins s’attendent à ce qu’il se rétablisse complètement.

« Nous ne pouvons pas en dire assez pour remercier tous les premiers intervenants, infirmières et médecins qui ont travaillé sans relâche pour prendre soin de Ryan. »

Ils ont également exprimé leur sincère gratitude à Lady Gaga pour son soutien.

La déclaration a continué: «Bien sûr, nous tenons également à remercier Lady Gaga qui n’a montré que l’amour et le souci incessants pour Ryan et notre famille depuis le début.

« Ryan aime Gustav et Koji autant que Lady Gaga; nous nous associons donc à son plaidoyer pour leur retour en toute sécurité. »