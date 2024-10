Sept ans après avoir livré « The Cure », Lady Gaga diagnostique enfin la « maladie ».

Après quelques taquineries sournoises via une playlist Spotify et deux sites Web personnalisés, Gaga a finalement confirmé la date de sortie du single via Instagram lundi 21 octobre. Dans le message, la gagnante d’un Grammy et d’un Oscar a partagé la pochette du single, qui la montre posant face contre terre sur le capot d’une voiture blanche avec le titre de la chanson écrit à l’envers avec de la peinture de rue. Le lendemain (22 octobre), elle a partagé un bref teaser de ce qui semble être le clip officiel de la chanson, accompagné de touches de piano obsédantes. « Je pourrais jouer au docteur/Je peux guérir ta maladie/Si tu étais un pécheur/Je pourrais te faire croire », chantonne-t-elle dans le refrain du premier single de son huitième album studio solo.

Gaga a été très active musicalement en 2024. En août, elle s’est associée à Bruno Mars pour la ballade entraînante « Die With A Smile », qui a culminé à la troisième place du Billboard Hot 100 et a passé huit semaines au sommet du Billboard Global 200. Le mois suivant, l’icône pop est lancée. Arlequinun album de bande originale pour Joker : Folie à Deuxdans lequel elle joue aux côtés de l’oscarisé Joaquin Phoenix dans le rôle de Harley Quinn. Présentant des versions gaga-fiées d’une multitude de standards de jazz et de théâtre musical, notamment « That’s Entertainment » et « Oh, When the Saints », Arlequin a fait ses débuts au sommet des albums de jazz, devenant ainsi la troisième entrée n°1 de Gaga dans le classement. Arlequin comprend également un montage original : le « Happy Mistake » produit par BloodPop.

Cela fait quatre ans que Gaga a fait ses débuts au sommet du Billboard 200 avec Chromatiqueson dernier album studio solo, qui met en vedette «Rain On Me», lauréat d’un Grammy Billboard Hot 100 (avec Ariana Grande). Mother Monster possède six albums n°1 au Billboard 200 et cinq singles n°1 au Hot 100, dont « Poker Face » de 2009 (une semaine), « Born This Way » de 2011 (six semaines) et « Shallow » assisté par Bradley Cooper en 2018 ( une semaine).

Diffusez « Maladie » maintenant.